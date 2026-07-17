Derniers articlesSOCIETE

Samu social : plusieurs bénéficiaires des actions humanitaires d’urgence

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 15h55min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Les agents du Samu Social enregistrant des patients © D.R.
Ecouter l'article

Le Samu social gabonais a lancé, le 15 juillet 2026 à Libreville, une vaste caravane médicale au profit des populations vulnérables. Cette opération a permis d’offrir gratuitement des consultations, des examens et plusieurs interventions chirurgicales. Selon le pôle statistique de l’établissement, 947 personnes ont été prises en charge dès la première journée. Les équipes médicales ont également réalisé des opérations de la cataracte, des petites chirurgies et des circoncisions, tout en distribuant des lunettes aux bénéficiaires.

Au fil des journées, la mobilisation des équipes s’est intensifiée. Le Samu social indique que 2 123 personnes ont été soignées, traitées et nourries en seulement 48 heures. Au total, 105 opérations gratuites de la cataracte ont été réalisées en deux jours, permettant à de nombreux patients de retrouver la vue. En parallèle, des kits alimentaires, des brosses à dents, des pâtes dentifrices, des cannes anglaises, des chaises roulantes et des paires de lunettes ont été distribués aux bénéficiaires.

Des bénéficiaires retrouvent espoir

Les bénéficiaires des chirurgies de la cataracte ont salué cette initiative humanitaire. Plusieurs ont témoigné de leur joie après avoir retrouvé la vue grâce à une intervention entièrement gratuite. D’autres ont confié qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer une telle opération. Ces témoignages illustrent l’impact de cette caravane sur la qualité de vie des personnes les plus fragiles. Dans le détail, la première journée a enregistré 242 consultations dentaires, dont 117 extractions, 151 consultations gynécologiques avec 86 échographies, 230 consultations de médecine générale. 

A ceux-là se sont ajoutées 146 consultations en ophtalmologie, 15 consultations ORL, 25 consultations de sages-femmes et 10 prises en charge en kinésithérapie pour des patients post-AVC. Face à cette forte affluence, le Samu social gabonais entend poursuivre ses actions humanitaires d’urgence et prévoit de déployer ces caravanes dans les 14 Samu sociaux du pays afin de rapprocher davantage les soins des populations.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 15h55min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Akieni : le forum Lékoni-Lékori revient pour une 3ᵉ édition du 6 au 8 août 2026

17 juillet 2026 à 16h12min

Gabon : le développement humain fortement dépendant des ressources extractives 

17 juillet 2026 à 15h26min

LFR 2026  : les nouvelles mesures en faveur du «Made in Gabon»

17 juillet 2026 à 13h27min

Gabon : plus de 500 candidats en situation de handicap aux examens nationaux 

17 juillet 2026 à 12h44min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 17 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 17 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 17 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 17 Juillet 2026
[#Reportage] Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page