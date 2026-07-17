Samu social : plusieurs bénéficiaires des actions humanitaires d’urgence

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Le Samu social gabonais a lancé, le 15 juillet 2026 à Libreville, une vaste caravane médicale au profit des populations vulnérables. Cette opération a permis d’offrir gratuitement des consultations, des examens et plusieurs interventions chirurgicales. Selon le pôle statistique de l’établissement, 947 personnes ont été prises en charge dès la première journée. Les équipes médicales ont également réalisé des opérations de la cataracte, des petites chirurgies et des circoncisions, tout en distribuant des lunettes aux bénéficiaires.

Au fil des journées, la mobilisation des équipes s’est intensifiée. Le Samu social indique que 2 123 personnes ont été soignées, traitées et nourries en seulement 48 heures. Au total, 105 opérations gratuites de la cataracte ont été réalisées en deux jours, permettant à de nombreux patients de retrouver la vue. En parallèle, des kits alimentaires, des brosses à dents, des pâtes dentifrices, des cannes anglaises, des chaises roulantes et des paires de lunettes ont été distribués aux bénéficiaires.

Des bénéficiaires retrouvent espoir

Les bénéficiaires des chirurgies de la cataracte ont salué cette initiative humanitaire. Plusieurs ont témoigné de leur joie après avoir retrouvé la vue grâce à une intervention entièrement gratuite. D’autres ont confié qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer une telle opération. Ces témoignages illustrent l’impact de cette caravane sur la qualité de vie des personnes les plus fragiles. Dans le détail, la première journée a enregistré 242 consultations dentaires, dont 117 extractions, 151 consultations gynécologiques avec 86 échographies, 230 consultations de médecine générale.

A ceux-là se sont ajoutées 146 consultations en ophtalmologie, 15 consultations ORL, 25 consultations de sages-femmes et 10 prises en charge en kinésithérapie pour des patients post-AVC. Face à cette forte affluence, le Samu social gabonais entend poursuivre ses actions humanitaires d’urgence et prévoit de déployer ces caravanes dans les 14 Samu sociaux du pays afin de rapprocher davantage les soins des populations.