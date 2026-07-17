MILA 2026 : le Gabon invité d’honneur de la 9e édition en Côte d’Ivoire 

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À l’occasion de la 9ᵉ édition du Meeting international du livre et des arts associés (MILA), qui se tiendra du 23 au 25 juillet 2026 à la Bibliothèque municipale Hortense Aka-Anghui de Port-Bouët, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le Gabon a été choisi comme invité d’honneur. Annoncée le 3 juillet dernier, cette reconnaissance consacre la place grandissante du pays dans le paysage littéraire africain et met en lumière la vitalité de ses créateurs.

Selon notre confrère Gabonreview, cette reconnaissance intervient dans un contexte où la création littéraire gabonaise gagne progressivement en visibilité à travers plusieurs initiatives de promotion du livre et de la lecture. La manifestation, placée sous le thème « Ressusciter le futur, visualiser le passé », entend rappeler que le livre reste un outil de transmission, d’éducation et de développement. Pour le commissaire général Yve Kouakou, cité par Gabonreview, la rencontre doit aussi rapprocher la littérature des populations et faire du livre un levier de transformation sociale.

Une rendez-vous pour valoriser les voix africaines

« Le libre doit être accessible à tous et constituer un véritable outil de transformation sociale. Le MILA est une plateforme de rencontres, de partage d’expériences et de valorisation de la richesse culturelle africaine » a déclaré le commissaire général. Pour cette édition spéciale, la délégation gabonaise comptera notamment l’écrivaine Hermine Mbana, invitée d’honneur, ainsi que L’Orchidée Moulengui, blogueuse littéraire et ambassadrice du MILA au Gabon. Pour Hermine Mbana, cette désignation représente à la fois une fierté et une charge symbolique, celle de porter l’image d’un pays sur une scène internationale.

L’édition 2026 mettra aussi en lumière l’Ivoirienne Anzata Ouattara, tout en réunissant des délégations venues du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée, de la France, du Tchad, du Bénin, du Cameroun et d’autres horizons, indique le confrère. Au programme figurent expositions, cafés littéraires, panels, rencontres professionnelles, distinctions et activités touristiques. Pour le Gabon, cette invitation d’honneur constitue une opportunité de promouvoir ses talents, de renforcer sa présence dans le champ culturel africain et de confirmer sa contribution au rayonnement du livre sur le continent auprès d’un public élargi, curieux, fidèle et exigeant.

Ladie Blondeze Bidjongo