CULTUREDerniers articles

MILA 2026 : le Gabon invité d’honneur de la 9e édition en Côte d’Ivoire 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 16h22min
1 510 Temps de lecture 1 minute
MILA 2026, le Gabon invité d'honneur © D.R.
Ecouter l'article

À l’occasion de la 9ᵉ édition du Meeting international du livre et des arts associés (MILA), qui se tiendra du 23 au 25 juillet 2026 à la Bibliothèque municipale Hortense Aka-Anghui de Port-Bouët, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le Gabon a été choisi comme invité d’honneur. Annoncée le 3 juillet dernier, cette reconnaissance consacre la place grandissante du pays dans le paysage littéraire africain et met en lumière la vitalité de ses créateurs.

Selon notre confrère Gabonreview, cette reconnaissance intervient dans un contexte où la création littéraire gabonaise gagne progressivement en visibilité à travers plusieurs initiatives de promotion du livre et de la lecture. La manifestation, placée sous le thème « Ressusciter le futur, visualiser le passé », entend rappeler que le livre reste un outil de transmission, d’éducation et de développement. Pour le commissaire général Yve Kouakou, cité par Gabonreview, la rencontre doit aussi rapprocher la littérature des populations et faire du livre un levier de transformation sociale.

Une rendez-vous pour valoriser les voix africaines 

« Le libre doit être accessible à tous et constituer un véritable outil de transformation sociale. Le MILA est une plateforme de rencontres, de partage d’expériences et de valorisation de la richesse culturelle africaine » a déclaré le commissaire général. Pour cette édition spéciale, la délégation gabonaise comptera notamment l’écrivaine Hermine Mbana, invitée d’honneur, ainsi que L’Orchidée Moulengui, blogueuse littéraire et ambassadrice du MILA au Gabon. Pour Hermine Mbana, cette désignation représente à la fois une fierté et une charge symbolique, celle de porter l’image d’un pays sur une scène internationale. 

L’édition 2026 mettra aussi en lumière l’Ivoirienne Anzata Ouattara, tout en réunissant des délégations venues du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée, de la France, du Tchad, du Bénin, du Cameroun et d’autres horizons, indique le confrère. Au programme figurent expositions, cafés littéraires, panels, rencontres professionnelles, distinctions et activités touristiques. Pour le Gabon, cette invitation d’honneur constitue une opportunité de promouvoir ses talents, de renforcer sa présence dans le champ culturel africain et de confirmer sa contribution au rayonnement du livre sur le continent auprès d’un public élargi, curieux, fidèle et exigeant.

Ladie Blondeze Bidjongo

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 16h22min
1 510 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Potasse de la Banio : une société chinoise affiche ses ambitions 

17 juillet 2026 à 17h26min

Réseaux sociaux : le Gabon sous cloche depuis cinq mois, le gouvernement impassible ?

17 juillet 2026 à 16h49min

Akieni : le forum Lékoni-Lékori revient pour une 3ᵉ édition du 6 au 8 août 2026

17 juillet 2026 à 16h12min

Samu social : plusieurs bénéficiaires des actions humanitaires d’urgence

17 juillet 2026 à 15h55min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 17 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 17 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 17 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 17 Juillet 2026
[#Reportage] Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page