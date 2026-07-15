Derniers articlesPOLITIQUE

Levée de la suspension des réseaux sociaux : pourquoi ça coince malgré l’adoption de la loi ?

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 13h26min
1 502 Temps de lecture 1 minute
Image illustrative © D.R.
Ecouter l'article

Près de cinq mois après la décision de la Haute Autorité de la Communication (HAC), annoncée le 17 février 2026, de suspendre l’accès aux réseaux sociaux, l’incompréhension ne cesse de grandir. À l’époque, cette mesure dite « exceptionnelle » avait été présentée comme une réponse à un contexte préoccupant en matière de diffusion de contenus préjudiciables. Depuis, le paysage juridique a pourtant profondément évolué. L’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026 portant réglementation de l’usage des réseaux sociaux en République gabonaise, ainsi que l’ordonnance n°0013/PR/2026 modifiant certaines dispositions de la loi portant réorganisation de la HAC, ont été régulièrement ratifiées par les deux chambres du Parlement. En principe, ces textes offrent désormais un cadre légal permettant d’encadrer les usages numériques et concilier ordre public et libertés fondamentales. Pourtant, la suspension demeure, sans calendrier de levée ni explication.

Les conséquences de cette situation deviennent chaque jour plus lourdes puisque des centaines d’entreprises, de créateurs de contenus, de commerçants, de médias et de travailleurs indépendants voient leur activité pénalisée. Les administrations elles-mêmes subissent les effets d’une communication numérique affaiblie. En parallèle, le recours massif aux VPN expose particuliers, entreprises et institutions publiques à des risques accrus en matière de cybersécurité, créant une vulnérabilité paradoxale alors même que la protection de l’espace numérique était l’objectif affiché des autorités.

Un silence qui alimente des suspicions

Plusieurs évolutions observées depuis février plaident pourtant en faveur d’un retour à la normale. Les plateformes numériques ont engagé une coopération avec les autorités gabonaises. Le gouvernement a ainsi indiqué que plus de 23 500 contenus jugés problématiques avaient été retirés par TikTok, preuve que les mécanismes de modération peuvent fonctionner. Dès lors, qu’est-ce qui justifie encore le maintien d’une mesure aussi restrictive ? Qui détient désormais la compétence de rétablir les réseaux sociaux ? la HAC ou le gouvernement ? Cette prolongation traduit-elle une simple prudence de l’Etat ou révèle-t-elle une orientation plus durable de la politique numérique ? Ces interrogations demeurent sans réponse.

Aujourd’hui, avec le maintien des restrictions, c’est désormais la question des libertés publiques qui est posée. Le droit d’accéder à l’information, de communiquer, d’entreprendre et de participer au débat public constitue un principe essentiel de l’État de droit. Le maintien d’une restriction générale, malgré l’existence d’un cadre juridique rénové et d’une coopération renforcée avec les plateformes, s’apparente de plus en plus à une punition collective dont les populations et les acteurs économiques supportent seuls le coût. La question d’un éventuel dédommagement des structures ayant subi des pertes mérite également d’être posée. À défaut d’explications claires et d’un calendrier précis, cette situation alimente les inquiétudes sur l’évolution des indicateurs démocratiques du Gabon, alors que la transition avait suscité l’espoir d’un renforcement des libertés fondamentales et de l’État de droit.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 13h26min
1 502 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée

15 juillet 2026 à 13h02min

Iboga : Comment le Gabon veut s’imposer sur le marché mondial de la santé

15 juillet 2026 à 12h40min

UNICEF : l’exposition précoce et excessive aux écrans à éviter avant l’âge de 3 ans 

15 juillet 2026 à 12h24min

Gabon : le français Sébastien Migné nouveau sélectionneur des Panthères !

15 juillet 2026 à 11h47min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : le titre foncier devient intouchable, mais à quel prix ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : le titre foncier devient intouchable, mais à quel prix ?
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema convoque les acteurs de la réhabilitation du chemin de fer 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema convoque les acteurs de la réhabilitation du chemin de fer
🔴[FlashInfos] Baposo : sans école, sans réseau et presque sans avenir, le cri d’alarme d’un village oublié 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Sans école, sans réseau et presque sans avenir, le cri d’alarme d’un village oublié
🔴[FlashInfos] Gabon : le titre foncier devient intouchable, mais à quel prix ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Gabon : le titre foncier devient intouchable, mais à quel prix ?
🔴[FlashInfos] Transition énergétique : le mixte Gaz-Hydro en substitution du fioul lourd 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Transition énergétique : le mixte Gaz-Hydro en substitution du fioul lourd
[#Reportage] Transition énergétique : le mixte Gaz-Hydro en substitution du fioul lourd 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Transition énergétique : le mixte Gaz-Hydro en substitution du fioul lourd
S'abonner
Bouton retour en haut de la page