Gabon : 17 tonnes de couches non conformes retirées du marché

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Les autorités gabonaises ont procédé récemment à la destruction de près de 17 tonnes de couches non conformes retirées du circuit commercial. Une opération menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui met une nouvelle fois en lumière les dérives persistantes dans la commercialisation de produits sensibles destinés aux nourrissons.

À l’arrière d’un site spécialisé dans le traitement des déchets impropres à la consommation, des dizaines de ballots de couches ont été acheminés pour être détruits par incinération. « Nous traitons tous les déchets, y compris les couches non conformes. Elles doivent être détruites par incinération avec notre incinérateur », a expliqué un responsable du site, précisant que « près de 17 tonnes » de produits étaient concernées.

Selon les responsables de l’opération, ces couches provenaient d’un commerce de la place où elles continuaient d’être vendues malgré leur non-conformité aux exigences réglementaires. Plus grave encore, les produits auraient été reconditionnés sans étiquetage conforme, rendant impossible l’identification claire de leur provenance, de leur composition ou de leurs caractéristiques sanitaires.

Des nourrissons exposés à des risques sanitaires majeurs

Derrière cette fraude commerciale, ce sont surtout les risques pour les enfants qui inquiètent. Car ces couches potentiellement défectueuses exposaient directement des nourrissons à des infections cutanées, des irritations sévères ou encore des réactions allergiques.

Cette affaire relance aussi la question du contrôle des produits importés et du suivi des circuits de distribution au Gabon. Comment des produits aussi sensibles peuvent-ils être reconditionnés et remis sur le marché sans contrôle préalable ?

La DGCCRF appelée à renforcer les contrôles

À travers cette opération, la DGCCRF affirme vouloir renforcer la lutte contre les fraudes commerciales et protéger les consommateurs. Les autorités invitent également les opérateurs économiques à respecter strictement les normes en vigueur.

Mais au-delà de cette saisie spectaculaire, plusieurs consommateurs s’interrogent désormais sur l’ampleur réelle du phénomène dans les marchés et commerces du pays, où circulent encore de nombreux produits sans traçabilité claire. Car lorsqu’il s’agit de produits destinés aux nourrissons, la moindre négligence peut avoir des conséquences sanitaires graves.