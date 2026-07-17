LFR 2026  : les nouvelles mesures en faveur du «Made in Gabon»

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Adoptée par le Sénat, la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 ne se limite pas à renforcer les recettes de l’État. Elle fait également de la fiscalité un outil de politique économique en faveur du « Made in Gabon ». À travers plusieurs exonérations, taux réduits de TVA et avantages ciblés, le gouvernement entend améliorer la compétitivité des entreprises locales, encourager la transformation industrielle et réduire la dépendance du pays aux importations. Une stratégie qui place désormais la production nationale au cœur de la réforme fiscale.

Dans un contexte marqué par la volonté de diversifier l’économie, les autorités choisissent d’agir sur le levier fiscal pour stimuler l’investissement productif. L’objectif est de créer un environnement plus favorable aux entreprises qui produisent, transforment ou valorisent les ressources sur le territoire gabonais, tout en soutenant le pouvoir d’achat des consommateurs.

Une fiscalité orientée vers le « Made in Gabon »

La LFR 2026 introduit plusieurs mesures destinées à renforcer la compétitivité des produits fabriqués localement. Parmi les dispositions les plus significatives figure l’application d’un taux réduit de TVA de 3 % sur le fer à béton produit au Gabon, une mesure destinée à soutenir l’industrie sidérurgique nationale et à réduire le coût des matériaux utilisés dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Le texte prévoit également des exonérations de TVA sur plusieurs produits fabriqués localement, notamment certaines huiles de table et l’eau minérale naturelle produite au Gabon. Ces avantages fiscaux visent à améliorer la compétitivité des producteurs nationaux face aux produits importés, tout en favorisant la création de valeur ajoutée sur le territoire.

Soutenir l’industrie et réduire les importations

Au-delà des allègements fiscaux, cette réforme traduit une orientation économique assumée. En réduisant la pression fiscale sur certaines productions locales, le gouvernement espère attirer de nouveaux investissements industriels, encourager la transformation des matières premières et développer des filières capables de répondre davantage aux besoins du marché national.

Cette stratégie s’inscrit dans une vision plus large de souveraineté économique. En utilisant la fiscalité comme levier de compétitivité, la LFR 2026 cherche à renforcer le tissu industriel, créer des emplois et réduire progressivement la dépendance du Gabon vis-à-vis des importations. Le véritable défi sera désormais de transformer ces incitations fiscales en investissements productifs et en gains durables pour les entreprises comme pour les consommateurs.