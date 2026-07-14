A La UneDerniers articlesSOCIETE

Baposso : sans école, sans réseau et presque sans avenir, le cri d’alarme d’un village oublié

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 19h34min
1 511 Temps de lecture 1 minute
Une vue du village Baposso © GMT
Ecouter l'article

À une cinquantaine de kilomètres de Mbigou, dans le département de la Boumi-Louetsi (Ngounié), Baposso n’est plus que l’ombre de ce qu’il fut. Jadis pôle d’éducation et de commerce regroupant sept villages, cette localité fait aujourd’hui face à la disparition progressive des services publics. École fermée, réseau téléphonique inexistant, absence d’information, plantations dévastées par les éléphants : les habitants dénoncent un abandon qui accélère le dépeuplement du village.

À Baposso, le temps semble s’être arrêté. Autour des quelques habitations encore occupées, le silence remplace l’effervescence qui caractérisait autrefois ce village. Les anciens se souviennent d’une époque où les enfants des localités voisines fréquentaient l’école de Baposso, qui servait même de centre d’examen. 

Aujourd’hui, cette école a fermé ses portes, entraînant avec elle une partie de la vie communautaire. « Il n’y a plus d’école parce qu’il n’y a plus d’enseignants. Les enfants sont obligés de partir à Mambonga ou à Mbigou pour continuer leurs études primaire », explique un notable du village.

L’information devenue un luxe

À cette disparition de l’école s’ajoute un autre isolement : celui des communications. À Baposso, ni radio nationale, ni télévision gabonaise, ni réseau téléphonique ne permettent aux habitants de suivre l’actualité du pays. « Pour téléphoner, il faut marcher entre cinq et sept kilomètres avant de capter le réseau. Ici, nous n’avons ni radio ni télévision gabonaise », racontent les habitants.

Cette fracture numérique prive les populations d’un droit fondamental : celui d’être informées. Les grandes décisions prises à Libreville mettent parfois plusieurs jours avant d’arriver jusqu’au village. « Le coup de Libération du 30 août 2023, nous l’avons appris près d’une semaine après, grâce aux habitants de Mambonga venus nous l’annoncer », témoigne un ancien. Paradoxalement, certains habitants expliquent capter davantage les radios internationales que les médias nationaux.

Des services publics qui disparaissent les uns après les autres

Pour les notables, la fermeture de l’école n’est qu’un symptôme d’un recul plus général des services publics. L’absence d’électricité, les difficultés d’accès aux soins et l’enclavement renforcent le sentiment d’abandon. « Nous avons besoin que le village revive. Il nous faut des panneaux solaires, l’école, les services de base. Aujourd’hui, tout manque », plaident-ils.

À ces difficultés s’ajoute un autre phénomène devenu récurrent : les destructions des plantations par les éléphants. Faute de récoltes suffisantes, plusieurs familles dépendent désormais de l’aide financière envoyée par leurs enfants installés à Libreville.

Le lent déclin d’un ancien centre de vie

Autrefois carrefour économique et social de cette partie de la Louetsi-Bibaka, Baposso attirait les populations des villages environnants pour le commerce, l’éducation et les échanges. Cette dynamique appartient désormais au passé.

Aujourd’hui, les bâtiments publics fermés, les communications quasi inexistantes et l’exode des jeunes traduisent le recul progressif d’un village qui peine à retenir ses habitants. Derrière les témoignages recueillis, une même attente revient avec insistance : le retour des services publics essentiels pour éviter que Baposso ne disparaisse définitivement de la carte des villages vivants du Gabon.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 19h34min
1 511 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Diplomatie : Le Gabon condamne la reprise des hostilités au Proche et Moyen-Orient

14 juillet 2026 à 20h33min

APF : le Gabon plaide pour une prise de conscience face aux défis climatiques

14 juillet 2026 à 18h16min

Gabon : vers la mise en place d’un numéro vert pour dénoncer les crimes environnementaux

14 juillet 2026 à 17h58min

Gabon : perturbation temporaire du trafic ferroviaire 

14 juillet 2026 à 16h56min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 14 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 14 Juillet 2026
[#Reportage] BAC 2026 : 31 492 candidats sur la ligne de départ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] BAC 2026 : 31 492 candidats sur la ligne de départ
[#Reportage] Conférences budgétaires : les membres du gouvernement déclinent leurs priorités pour 2027 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Conférences budgétaires : le gouvernement fixe ses priorités pour 2027
[#Reportage] Baposso : le lent effacement d'un village 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Baposso : le lent effacement d'un village
[#Reportage] Libreville : le Samu social lance une grande caravane médicale gratuite les 15 et 16 juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Libreville : le Samu social lance une grande caravane médicale gratuite
[#Reportage] PNCD 2026-2030 : le patronat pose ses conditions pour mobiliser les 18 000 milliards de FCFA attendus du secteur privé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] PNCD : le patronat pose ses conditions
S'abonner
Bouton retour en haut de la page