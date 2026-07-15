Gabon : pourquoi le chômage des jeunes persiste malgré les besoins en main-d’œuvre ?

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Le Rapport national sur le développement humain (RNDH 2026) met en lumière un paradoxe qui fragilise le marché du travail gabonais : alors qu’un jeune actif sur trois est au chômage, de nombreux secteurs peinent à recruter les compétences dont ils ont besoin. Pour le document, cette situation résulte de trois défaillances majeures : un système de formation déconnecté des besoins économiques, une économie encore insuffisamment diversifiée et des politiques d’emploi qui peinent à produire des résultats durables.

Le Gabon forme des diplômés, mais les entreprises recherchent des techniciens. Les jeunes cherchent un emploi, mais les secteurs productifs disent manquer de compétences. Ce paradoxe, désormais documenté par le Rapport national sur le développement humain (RNDH 2026), illustre l’une des principales faiblesses du marché de l’emploi gabonais.

Pour les auteurs du rapport, le chômage des jeunes ne relève pas d’une cause unique. Il est le résultat de trois dysfonctionnements qui s’alimentent mutuellement et freinent l’insertion professionnelle.

Une école qui forme, mais pas toujours aux métiers recherchés

Le premier constat dressé par le RNDH est celui d’une inadéquation persistante entre la formation et les besoins du marché. Le document qualifie cette situation de « moteur principal du chômage ». Les filières générales continuent de produire un nombre important de diplômés, tandis que les entreprises expriment des besoins croissants en soudeurs, électromécaniciens, techniciens de maintenance ou encore spécialistes des métiers industriels.

Cette inadéquation conduit à un phénomène de déclassement professionnel. De nombreux titulaires de licences ou de masters s’inscrivent au Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE) sans trouver d’emplois correspondant à leur niveau de qualification, alimentant une « frustration socio-économique et une sous-utilisation du capital humain national », souligne le rapport.

Une économie encore trop peu créatrice d’emplois

Au-delà de la formation, le RNDH pointe les limites structurelles de l’économie gabonaise. Toujours fortement dépendante des matières premières, celle-ci demeure vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux. Lorsque les recettes diminuent, l’investissement ralentit, les entreprises recrutent moins et le chômage progresse.

Le rapport décrit également l’exode rural comme un « double multiplicateur de crise ». Les provinces se vident progressivement de leurs forces productives tandis que Libreville concentre une population active toujours plus nombreuse, sans que le marché de l’emploi ne soit en mesure d’absorber cette pression démographique.

Cette concentration des activités dans l’Estuaire accentue les déséquilibres territoriaux et limite les perspectives d’insertion pour les jeunes vivant à l’intérieur du pays.

Des politiques d’emploi encore insuffisamment efficaces

Le troisième facteur identifié concerne les institutions elles-mêmes. Le RNDH relève des lourdeurs administratives qui freinent l’investissement privé, une application parfois difficile du droit du travail et un système d’information sur l’emploi jugé « obsolète », ayant longtemps privé les décideurs d’une vision précise des besoins du marché.

Le document souligne également les limites des dispositifs d’accompagnement des demandeurs d’emploi. En l’absence d’un suivi durable après les recrutements, nombre de jeunes basculent rapidement dans une « précarité cyclique », alternant périodes d’activité et de chômage.

Pour autant, le rapport ne cède pas au pessimisme. Il estime que les leviers existent pour inverser la tendance, à condition d’accélérer la diversification économique, d’adapter les formations aux besoins des entreprises, de territorialiser les politiques d’emploi et de renforcer la planification publique. Car au-delà des chiffres, c’est la capacité du Gabon à transformer sa jeunesse en moteur de croissance qui se joue désormais.