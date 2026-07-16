Fête du 14 juillet : la France assure demeurer un partenaire fiable pour le Gabon

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Comme chaque année, la France a célébré, ce 14 juillet, sa fête nationale, symbole de la victoire de la Révolution française contre l’absolutisme. À Libreville, cette célébration a réuni les autorités gabonaises, les partenaires de divers ordres ainsi que la communauté française établie au Gabon autour d’un moment placé sous le signe de l’amitié et de la coopération. Cette édition revêt un caractère particulier puisqu’elle intervient à une semaine de la visite d’État que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, effectuera en France, un déplacement appelé à ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre Libreville et Paris.

Dans son allocution, l’ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauriès, a insisté sur la dynamique positive qui caractérise désormais les rapports entre les deux pays. « Son Excellence le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’envolera à Paris pour y effectuer une visite d’État (…) qui marquera une étape décisive dans le renforcement de notre relation », a-t-il déclaré. Le diplomate a également rappelé que ce partenariat est « en redéfinition constante » depuis les visites croisées des présidents gabonais et français, et a souligné que « la France reste et restera un partenaire fiable, fidèle, engagé et déterminé à aider les Gabonais à écrire ce nouvel avenir collectif ».

Une coopération renforcée dans plusieurs secteurs

L’ambassadeur a également mis en avant les avancées enregistrées dans les domaines sécuritaire, judiciaire et économique. Il a évoqué l’évolution de la coopération militaire avec la transformation du Camp De Gaulle, le renforcement des capacités des forces de sécurité gabonaises ainsi que l’accompagnement de la France dans la création d’un parquet national financier. Sur le plan économique, Fabrice Mauriès a réaffirmé la volonté française d’accompagner la stratégie de transformation locale engagée par les autorités gabonaises, en indiquant que de nouveaux projets seront dévoilés lors de la visite présidentielle à Paris.

La réouverture de l’Institut français du Gabon, qui accueille et accompagne les artistes gabonais, illustre pour le diplomate cette volonté de renforcer les échanges humains et culturels. En rappelant la présence de près de 7 500 Français installés au Gabon, l’ambassadeur a souligné que cette communauté constitue « un socle de relations humaines solides » entre les deux pays. À l’approche de la visite d’État de Brice Clotaire Oligui Nguema en France, les deux partenaires affichent ainsi leur ambition de bâtir une coopération fondée sur des intérêts communs et un partenariat mutuellement bénéfique.