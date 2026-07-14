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Conférences budgétaires : les membres du gouvernement déclinent leurs priorités pour 2027

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 18h27min
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Une vue des membres du gouvernement présents à la phase ministérielle des Conférences budgétaires © GMT
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Les conférences budgétaires consacrées à l’élaboration du projet de loi de finances (PLF) 2027 sont entrées, ce 14 juillet 2026, dans leur phase ministérielle. Après l’ouverture officielle des travaux par le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, une dizaine de membres du gouvernement se sont réunis à l’Immeuble Arambo autour du ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Thierry Minko. Cette étape marque le début des arbitrages politiques destinés à définir les priorités budgétaires de chaque département ministériel, dans le respect du calendrier d’élaboration des lois de finances. Les conférences s’inscrivent dans la continuité du Débat d’orientation budgétaire tenu en juin dernier et visent à assurer une meilleure cohérence entre les politiques publiques, les ressources de l’État et les objectifs de développement du pays.

Thierry Minko a rappelé les principaux référentiels qui guideront la préparation du budget 2027. Le ministre a insisté sur la nécessité d’aligner les propositions budgétaires sur les six piliers du projet de société du chef de l’État que sont l’accès à l’eau et à l’électricité, l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes, le logement et les infrastructures, le capital humain et la justice sociale, l’économie et le développement durable, ainsi que la gouvernance et les institutions. Il a également mis en avant le Plan national de croissance et de développement (PNCD 2026-2030), le discours sur l’état de la Nation, les recommandations du Débat d’orientation budgétaire et les engagements pris lors de la Conférence des chefs d’État de la CEMAC à Brazzaville comme cadres de référence incontournables pour l’élaboration du futur budget.

Des arbitrages guidés par la performance 

À l’issue de cette présentation, chaque membre du gouvernement a exposé les priorités de son département en mettant en avant les projets jugés essentiels pour l’exercice 2027. Ces propositions seront désormais examinées lors de la phase technique prévue du 20 au 24 juillet. Les équipes de la Direction générale du Budget, du Commissariat général au Plan et des ministères sectoriels auront pour mission de vérifier la cohérence des données, d’évaluer les besoins réels de financement, de hiérarchiser les projets et d’écarter ceux qui ne présentent pas un niveau de maturité suffisant ou qui ne répondent pas aux priorités nationales. Cette démarche vise également à renforcer la performance des politiques publiques grâce à des objectifs mesurables et des indicateurs clairement définis.

Le gouvernement entend faire de ces conférences un véritable outil de pilotage de l’action publique. L’ambition est de parvenir à un projet de loi de finances 2027 sincère, réaliste, soutenable et cohérent, conciliant les capacités réelles de financement de l’État avec les attentes des populations et les priorités du développement national. Les conclusions issues des différentes sessions serviront de base aux arbitrages finaux avant la transmission du projet de budget aux autorités compétentes, puis au Parlement, conformément aux exigences du calendrier

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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