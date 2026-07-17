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Potasse de la Banio : une société chinoise affiche ses ambitions 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 17h26min
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Hermann Imongault entouré des membres du gouvernement et des investisseurs chinois © D.R.
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La province de la Nyanga continue de susciter l’intérêt des investisseurs internationaux grâce à son important potentiel minier. Ce 17 juillet, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé une séance de travail réunissant les ministres des Transports, de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, des Mines, de l’Industrie et de l’Environnement, ainsi que les responsables du groupe chinois Hui Neng. Au cœur des échanges, les opportunités d’investissement autour du gisement de potasse de Banio, considéré comme l’un des projets miniers les plus prometteurs du sud du Gabon. 

Déjà implanté au Laos et en Sierra Leone, Hui Neng Group entend étendre ses activités au Gabon. Son vice-président, Li Yongzhen, est venu s’informer sur la stratégie gouvernementale, les mécanismes d’accompagnement et les perspectives de coopération autour du projet de potasse. Actif dans les secteurs de l’énergie, de la chimie thermique et de la potasse, le groupe chinois se présente comme un partenaire industriel de premier plan. « Nous avons un projet d’investissement au Gabon et souhaitons mieux comprendre les orientations du gouvernement ainsi que les conditions de développement du projet de Banio », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Des infrastructures au service de l’industrialisation

Les membres du gouvernement ont profité de cette réunion pour présenter les principaux projets structurants destinés à accompagner le développement minier de la Nyanga. Parmi eux figure la construction du futur port en eau profonde de Mayumba, actuellement en discussion avec Abu Dhabi Group. Cette infrastructure stratégique doit faciliter l’exportation de la potasse, du fer, du marbre et d’autres ressources minières. Sur le plan énergétique, les autorités ont également présenté leur feuille de route visant à faire passer la capacité nationale de production de 16,5 mégawatts aujourd’hui à plus de 2 100 mégawatts d’ici 2030, afin de soutenir les futurs projets industriels.

À l’issue des échanges, Li Yongzhen s’est déclaré satisfait des réponses apportées par les autorités gabonaises. Les prochaines étapes porteront sur des visites de terrain, l’évaluation des infrastructures et l’analyse technique du projet, en concertation avec les administrations concernées. Hermann Immongault a, pour sa part, salué l’intérêt manifesté par Hui Neng Group tout en réaffirmant la ligne du gouvernement : attirer des investissements créateurs de valeur, favorisant la diversification de l’économie, la souveraineté énergétique et la transformation locale des ressources. « Tout ce qui se fera sera transformé au Gabon et dans le respect des normes environnementales », a conclu le vice-président du gouvernement.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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