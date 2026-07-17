Derniers articlesECONOMIE

Gabon : le développement humain fortement dépendant des ressources extractives 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 15h26min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Une vue d'une usine de raffinage du pétrole © D.R.
Ecouter l'article

Le niveau de développement humain du Gabon demeure étroitement lié à l’évolution de son Revenu national brut (RNB) par habitant, une composante qui a longtemps soutenu les performances du pays en matière d’Indice de développement humain (IDH). Selon le Rapport national sur le développement humain (RNDH) 2026, la hausse du RNB observée durant les années 2000, portée par une conjoncture pétrolière favorable, a largement contribué à l’amélioration de l’IDH. Les graphiques consacrés à l’évolution du RNB montrent toutefois que cette dynamique repose essentiellement sur les revenus issus des hydrocarbures, exposant le pays aux fluctuations des marchés internationaux.  

Cette dépendance aux ressources extractives révèle les limites d’un modèle économique fortement corrélé aux cycles des matières premières. Depuis 2015, la baisse des cours du pétrole, suivie des effets de la crise sanitaire de 2020, a mis en évidence la fragilité de cette croissance. Le rapport souligne que les ressources publiques, directement tributaires de ces revenus, conditionnent les investissements dans les secteurs sociaux, notamment la santé et l’éducation. Lorsque les recettes pétrolières diminuent, les marges budgétaires se contractent, compromettant ainsi la continuité des politiques destinées à améliorer durablement le bien-être des populations.  

Une croissance instable

L’analyse de la variation du RNB confirme cette vulnérabilité structurelle. Les données du graphique 6 font apparaître une forte instabilité, avec 19 périodes de progression contre 15 phases de recul entre 1990 et 2024. Cette volatilité, la plus marquée des composantes de l’IDH, traduit une économie particulièrement sensible aux variations des cours mondiaux des matières premières ainsi qu’à certains facteurs internes. Cette instabilité freine la consolidation des acquis sociaux et limite la capacité du pays à inscrire son développement humain dans une trajectoire durable.

Face à ce constat, le RNDH plaide pour une transformation profonde du modèle économique gabonais. Il recommande de réduire la dépendance aux activités extractives en accélérant la diversification de la base productive vers des secteurs créateurs d’emplois et de valeur ajoutée. Agriculture, industrie de transformation, économie verte, numérique ou encore entrepreneuriat des jeunes sont identifiés comme des leviers capables d’assurer une croissance plus résiliente et inclusive. Pour les auteurs du rapport, le véritable défi n’est plus seulement de générer de la richesse, mais de convertir durablement cette richesse en progrès social au bénéfice de l’ensemble de la population.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 15h26min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

LFR 2026  : les nouvelles mesures en faveur du «Made in Gabon»

17 juillet 2026 à 13h27min

Syndrome néphrotique : le CHUL fait le point sur cette maladie rénale

17 juillet 2026 à 13h08min

Gabon : plus de 500 candidats en situation de handicap aux examens nationaux 

17 juillet 2026 à 12h44min

Ntoutoume-Ayi : « honte à ceux qui défendent la suspension des réseaux sociaux »

17 juillet 2026 à 12h42min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 17 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 17 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 17 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 17 Juillet 2026
[#Reportage] Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Passeport gabonais : 33 pays sans visa, mais l’Europe reste hors de portée
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] micro trottoir : faut-il ou non éliminer un serpent aperçu ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page