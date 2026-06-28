Joël Ngoueneni Ndzengouma : «Les attentes des Gabonais dépassent désormais les discours politiques»

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Après vingt jours passés à parcourir les neuf provinces du Gabon, le président fondateur du Parti pour les 7 Merveilles du Peuple Gabonais (7MP), Joël Ngoueneni Ndzengouma, a présenté le bilan de sa tournée nationale. Au-delà de la mobilisation politique, cette immersion de terrain met en lumière les préoccupations qui reviennent avec le plus d’insistance dans les échanges avec les populations : emploi des jeunes, accès à l’eau potable, électricité, infrastructures routières, santé, coût de la vie et développement économique local. Autant de défis qui s’imposent désormais comme des priorités pour la Ve République.

Du 4 au 23 juin 2026, Joël Ngoueneni Ndzengouma, également président du Mouvement Oligui Nguema 100 % (MON 100 %), a sillonné l’ensemble des neuf provinces du pays afin d’aller à la rencontre des militants, des sympathisants, mais aussi des populations. Une tournée présentée comme un exercice d’écoute destiné à mesurer les attentes des citoyens quelques mois après l’élection présidentielle de 2025. Si cette mission visait également à renforcer les structures locales du 7MP et du MON 100 %, son principal enseignement réside dans la convergence des préoccupations exprimées par les habitants, quel que soit le territoire visité.

L’emploi et les services publics au cœur des préoccupations

Selon le bilan présenté par le président fondateur du 7MP, les échanges avec les populations ont principalement porté sur l’emploi des jeunes, les difficultés d’accès à l’eau potable et à l’électricité, l’état des infrastructures routières, l’amélioration des services de santé, la cherté de la vie ainsi que le développement économique des localités.

Ces préoccupations traduisent des attentes fortes vis-à-vis des pouvoirs publics et confirment que les enjeux du quotidien demeurent au centre des aspirations des Gabonais, au-delà des débats politiques. À travers ces rencontres de proximité, la délégation conduite par Joël Ngoueneni Ndzengouma indique avoir recueilli les réalités vécues sur le terrain afin d’alimenter sa réflexion sur les actions à mener dans le cadre de son engagement politique.

Une tournée qui débouche sur une restructuration politique

Au-delà du diagnostic social, cette tournée a également permis au 7MP de procéder au recomptage de ses militants, de renforcer ses coordinations provinciales, d’enregistrer de nouvelles adhésions et d’identifier de nouveaux responsables locaux. Le Mouvement Oligui Nguema 100 % en a également profité pour consolider son implantation dans les différentes provinces.

À l’issue de cette mission, Joël Ngoueneni Ndzengouma annonce la poursuite des rencontres citoyennes, le renforcement des structures locales et la mise en place d’un mécanisme permanent de remontée des préoccupations des populations vers les responsables du mouvement.

Une radiographie des défis de la Ve République

Au-delà des considérations partisanes, cette tournée offre un aperçu des principales préoccupations qui traversent aujourd’hui le pays. Emploi, accès aux services essentiels, infrastructures, développement économique et amélioration des conditions de vie apparaissent comme les attentes les plus largement partagées.

Autant de sujets qui devraient continuer à alimenter le débat public et constituer les principaux chantiers de la Ve République, alors que les populations attendent désormais que les engagements politiques se traduisent par des résultats concrets sur le terrain.