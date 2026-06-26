Gabon : le 7MP accélère son implantation territoriale aux côtés d’Oligui Nguema

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Après vingt jours de tournée à travers les neuf provinces du Gabon, le président fondateur du Parti pour les 7 Merveilles du Peuple Gabonais (7MP), Joël Ngoueneni Ndzengouma, a présenté le bilan d’une mission qui dépasse le simple exercice de proximité. Entre restructuration des instances locales, recomptage des militants et consolidation du Mouvement Oligui Nguema 100 % (MON 100 %), cette tournée traduit la volonté du 7MP de renforcer sa place au sein de la majorité présidentielle sous la Ve République.

Du 4 au 23 juin 2026, Joël Ngoueneni Ndzengouma a parcouru l’ensemble du territoire national afin de rencontrer militants, sympathisants, responsables locaux et populations. Cette tournée, présentée lors d’une conférence de presse organisée au siège du 7MP à Libreville, s’inscrit dans une stratégie de redynamisation de la formation politique et de consolidation de son soutien au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Créé en 2010, le 7MP se revendique aujourd’hui comme un parti de la mouvance présidentielle. Quant au Mouvement Oligui Nguema 100 % (MON 100 %), lancé en février 2025, il a été conçu pour accompagner les réformes engagées par le chef de l’État et mobiliser les citoyens autour de son action.

Une tournée au service de la restructuration politique

Au-delà des rencontres avec les populations, cette mission avait pour objectif de réorganiser les structures du parti sur l’ensemble du territoire national. Selon les responsables du 7MP, les travaux ont permis de procéder au recomptage des militants actifs, d’enregistrer de nouvelles adhésions, d’identifier de nouveaux responsables locaux et de renforcer les coordinations provinciales. Le Mouvement Oligui Nguema 100 % a également profité de cette tournée pour poursuivre son implantation dans les neuf provinces, avec l’ambition de fédérer davantage de citoyens autour de la vision portée par le président de la République.

Pour Joël Ngoueneni Ndzengouma, cette tournée intervient dans un contexte marqué par la mise en place des institutions de la Ve République. Les échanges avec les militants ont permis de rappeler le positionnement du 7MP comme formation politique engagée aux côtés du chef de l’État, tout en réaffirmant son soutien aux réformes entreprises depuis la Transition. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique plus large de recomposition du paysage politique gabonais, où plusieurs formations cherchent à consolider leur implantation territoriale après les élections présidentielle, législatives et locales.

Des perspectives tournées vers le terrain

À l’issue de cette mission, le 7MP annonce plusieurs actions destinées à poursuivre son développement : renforcement des coordinations provinciales, multiplication des rencontres citoyennes, structuration du MON 100 % et mise en place d’un mécanisme permanent de remontée des préoccupations des populations.

Au-delà du bilan organisationnel, cette tournée apparaît comme une étape dans la stratégie du 7MP pour conforter son ancrage au sein de la majorité présidentielle et accompagner les orientations politiques de la Ve République, tout en cherchant à renforcer sa présence auprès des populations sur l’ensemble du territoire national.