Afrique : l’halothane, cet anesthésiant pour enfant en voie d’épuisement

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C’est l’alerte relayée dans un article publié le 22 juin 2026 par TV5 Monde Info. L’Afrique est confrontée à une menace sanitaire majeure avec le risque de disparition de l’halothane, un anesthésiant largement utilisé dans de nombreux hôpitaux du continent, notamment pour les interventions chirurgicales chez les enfants. Peu coûteux et relativement facile à administrer, ce produit constitue depuis plusieurs décennies une solution essentielle pour les pays disposant de ressources limitées.

La possible pénurie de l’halothane inquiète fortement les professionnels de santé. En effet, la baisse de sa production mondiale et la diminution du nombre de fabricants rendent son approvisionnement de plus en plus difficile. Pour de nombreux établissements hospitaliers africains, le remplacement de cet anesthésiant par d’autres produits plus modernes représente un véritable défi en raison de leur coût élevé et de la nécessité de disposer d’équipements adaptés. Sans alternative accessible, des milliers d’enfants pourraient voir leurs opérations reportées, voire annulées.

Une pénurie aux conséquences dramatiques

L’absence d’halothane pourrait avoir des répercussions graves sur les systèmes de santé africains. Selon TV5 Monde Info, le dernier fabricant d’halothane a fermé sa chaîne de production en Inde en 2023 et les stocks s’épuisent rapidement à travers l’Afrique. De ce fait les chirurgies pédiatriques deviendraient plus compliquées à organiser et les risques de décès liés à des interventions non réalisées à temps augmenteraient considérablement. Les enfants souffrant de pathologies nécessitant une prise en charge urgente seraient les premières victimes de cette situation.

De plus, les familles, déjà confrontées à de nombreuses difficultés financières, seraient contraintes de rechercher des soins plus coûteux ou de renoncer à certaines interventions. Face à cette menace, plusieurs organisations de santé appellent les gouvernements africains et les partenaires internationaux à agir rapidement. Il devient indispensable de sécuriser les stocks existants, de garantir la production de l’halothane ou d’accompagner les pays vers des alternatives adaptées.

L’enjeu dépasse la simple question de l’approvisionnement en médicaments. Il s’agit de préserver l’accès aux soins chirurgicaux pour des milliers d’enfants africains dont la vie dépend encore de cet anesthésiant indispensable.