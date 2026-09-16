JMCO : l’urgence de renforcer la protection de la couche d’ozone

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En ce 16 septembre, la Journée mondiale de l’ozone célèbre un succès écologique sans précédent : quarante ans après la Convention de Vienne et l’adoption du Protocole de Montréal, le bouclier protecteur de la Terre se reconstitue, évitant au passage jusqu’à 1 °C de réchauffement. Face à l’urgence climatique et aux vagues de chaleur record, la pleine application de l’Amendement de Kigali devient décisive pour préserver la planète et sauver des vies.

L’émergence des hydrofluorocarbures (HFC), de redoutables gaz à effet de serre, menace désormais ces progrès précieux. Conçus à l’origine pour remplacer les polluants historiques, ces puissants gaz à effet de serre utilisés dans le refroidissement exacerbent la crise climatique. Pour y faire face, l’Amendement de Kigali à Montréal marque aujourd’hui dix ans d’existence. Sa pleine mise en œuvre permettrait d’éviter jusqu’à 0,5 °C d’augmentation des températures d’ici la fin du siècle.

Un appel à une action mondiale urgente et durable

Face à ce défi crucial, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, rappelle l’importance de la thématique de cette année, « Action mondiale pour une planète plus fraîche ». Dans son message officiel, il souligne l’urgence d’agir alors que les vagues de chaleur extrême s’intensifient. « À mesure que les températures augmentent et que les vagues de chaleur extrême se multiplient, l’accès à des systèmes de refroidissement efficaces permet de sauver des vies. Nous devons répondre à ce besoin de manière équitable et durable », a déclaré António Guterres.

Il précise par ailleurs que si l’Amendement de Kigali est associé à des équipements à haut rendement énergétique, le gain pourrait atteindre 1 °C évité. Ce qui permettra de préserver la santé, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. En cette Journée mondiale, António Guterres exhorte donc tous les pays à ratifier et appliquer cet accord de Kigali, afin de réussir la transition vers un refroidissement durable et de protéger durablement populations et planète.