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OMS : les motocyclistes représentent 23% des accidents de la circulation en Afrique

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 septembre 2026 à 17h19min
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En Afrique subsaharienne, la prolifération des deux et trois-roues redéfinit le paysage de la mobilité urbaine. Avec environ 27 millions d’engins en circulation, ces moyens de transport sont devenus indispensables au quotidien de millions de citoyens. Cependant, cet essor rapide masque une tragédie humaine dramatique sur le réseau routier continental.

Selon le dernier Global Status Report on Road Safety publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les motocyclistes représentent désormais près de 23 % des décès liés aux accidents de la circulation en Afrique. Plus alarmant encore, dans plusieurs pays de la région, ces usagers sont impliqués ou responsables de 50 à 70 % des mortalités routières. L’Afrique détiendrait ainsi le triste record du taux de mortalité routière le plus élevé au monde, affichant 19,4 décès pour 100 000 habitants.

L’urgence d’une régulation stricte et le défi des équipements de protection

Face à cette hécatombe, il y a une urgence absolue pour les États africains de renforcer la sécurité des motocyclistes. Les rapports révèlent que 90 % des collisions résultent du facteur humain et de comportements à risque. Il devient impératif d’imposer des régulations sévères, d’aménager des infrastructures adaptées et d’intégrer des modules de formation obligatoires, à l’image des récentes initiatives de sensibilisation et de formation au secourisme lancées pour les conducteurs de taxis-motos.

middle ban bien plus que du sport

Ce renforcement institutionnel doit impérativement s’accompagner d’un rappel ferme sur l’importance vitale des équipements de sécurité. En effet, sur le continent, un trop grand nombre de motocyclistes s’engagent encore sur la voie publique sans la moindre protection minimale. Les données indiquent notamment que le taux de port du casque demeure inférieur à 20 % dans la région. Sans une prise de conscience individuelle massive et l’application rigoureuse des obligations relatives au port du casque homologué, des gants et des vêtements fluorescents, les politiques de sécurité routière risquent de rester inefficaces face au coût humain grandissant.

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