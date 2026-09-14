Oscars de la photographie africaine: le gabonais Yohane Menzoughe en finale !

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​Menzoughe Yohane, photographe gabonais de renom, marque l’histoire de la création visuelle nationale en décrochant sa place parmi les cinq finalistes de l’édition 2026 des Oscars de la Photographie Africaine (OPA). En lice pour la prestigieuse catégorie « Oscars d’Or », l’artiste, également connu sous le pseudonyme « MZ », franchit une étape majeure dans un concours d’envergure continentale qui célèbre cette année sa cinquième édition.

​Cette distinction salue une démarche esthétique remarquable ainsi qu’une capacité singulière à raconter l’Afrique à travers l’objectif. En capturant la richesse culturelle, le quotidien et les émotions du continent, le photographe gabonais s’impose comme une figure incontournable de la scène artistique contemporaine. Sa qualification en finale met en lumière l’excellence de la photographie gabonaise et offre une vitrine d’exception à ses créations.

MZ aux portes de la victoire aux OPA 2026

​Désormais, la dernière phase de cette compétition repose sur les suffrages des passionnés et des admirateurs. En effet, le vote du public s’ouvre du 4 au 24 septembre 2026, une période durant laquelle chaque voix comptera pour désigner le vainqueur final de cette catégorie reine. Cette étape exige une véritable mobilisation afin de propulser l’artiste vers le sommet et d’assurer le rayonnement des couleurs nationales. Un engouement est d’ailleurs déjà remarquable sur les plateformes de vote tant le photographe gabonais est en tête du classement.

Pour rappel, véritable plateforme de célébration du talent visuel africain, les Oscars de la Photographie Africaine réunissent pour cette édition anniversaire plus de 200 artistes issus de 22 pays du continent et de la diaspora. En rassemblant une telle diversité culturelle, l’événement s’impose comme un rendez-vous majeur de la scène artistique contemporaine. Une consécration de Menzoughe Yohane offrirait au Gabon un rayonnement exceptionnel au cœur de cette grande fête de l’image africaine.