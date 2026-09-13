Derniers articlesSOCIETE

Santé  : les femmes qui fument exposées à 40% de risques d’infertilité prévient l’OMS 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 septembre 2026 à 12h51min
1 733 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Image d'illustration de femme enceinte fumeuse © D.R.
Ecouter l'article

Fumer peut compromettre gravement le projet d’une vie. Selon les alarmantes mises en garde de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les femmes qui consomment régulièrement du tabac font face à un risque d’infertilité jusqu’à 40 % plus élevé. La fumée toxique de la cigarette s’impose ainsi comme un obstacle dévastateur s’interposant directement entre de nombreuses femmes et la famille qu’elles espèrent fonder.

Les dangers de la cigarette ne se limitent malheureusement pas aux seules fumeuses actives. L’institution internationale souligne qu’une exposition régulière et prolongée à la fumée secondaire suffit à augmenter significativement le risque d’infertilité. Ce tabagisme passif diminue drastiquement les chances quotidiennes de concevoir à chaque cycle mensuel. Heureusement, la prévention offre de réels espoirs : l’arrêt définitif du tabac permet de protéger immédiatement sa santé reproductive. Les experts s’accordent à dire que plus la décision de renoncer à la cigarette est prise tôt, mieux c’est pour l’organisme.

Impact sur la fertilité masculine et rôle crucial des politiques publiques

Le problème s’étend également au-delà de la santé féminine et touche directement la santé des hommes. Chez les individus masculins, le tabagisme entraîne des conséquences sévères sur le système reproducteur, provoquant une baisse importante du nombre de spermatozoïdes, une motilité nettement réduite ainsi que des troubles fréquents de l’érection ou de l’éjaculation. Ces altérations combinées pèsent lourdement sur les capacités de conception au sein des couples désireux de concevoir.

middle ban bien plus que du sport

Face à ce constat sanitaire préoccupant, l’OMS rappelle que la lutte contre ce fléau ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des citoyens. L’organisation exhorte l’ensemble des pays à intensifier leurs efforts législatifs sans attendre. Il est désormais devenu vital de créer des espaces publics intérieurs totalement exempts de fumée. De telles mesures réglementaires restent indispensables afin d’offrir une protection efficace à l’ensemble des populations face aux méfaits du tabagisme passif.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 septembre 2026 à 12h51min
1 733 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : 900 000 alertes de hacking en 2 mois, le VPN est-il étranger à cela ?

13 septembre 2026 à 12h44min

Fraude sociale : Franck Nguema appelle à accélérer la mise en place d’un registre social unifié 

13 septembre 2026 à 12h41min

Gabon : l’Association Force fait de sa rentrée un espace de propositions

13 septembre 2026 à 12h15min

Débets : Alex Euv Moutsiangou réclame la même rigueur contre les débiteurs de l’État que contre les contribuables

13 septembre 2026 à 11h28min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page