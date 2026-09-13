Santé  : les femmes qui fument exposées à 40% de risques d’infertilité prévient l’OMS 

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Fumer peut compromettre gravement le projet d’une vie. Selon les alarmantes mises en garde de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les femmes qui consomment régulièrement du tabac font face à un risque d’infertilité jusqu’à 40 % plus élevé. La fumée toxique de la cigarette s’impose ainsi comme un obstacle dévastateur s’interposant directement entre de nombreuses femmes et la famille qu’elles espèrent fonder.

Les dangers de la cigarette ne se limitent malheureusement pas aux seules fumeuses actives. L’institution internationale souligne qu’une exposition régulière et prolongée à la fumée secondaire suffit à augmenter significativement le risque d’infertilité. Ce tabagisme passif diminue drastiquement les chances quotidiennes de concevoir à chaque cycle mensuel. Heureusement, la prévention offre de réels espoirs : l’arrêt définitif du tabac permet de protéger immédiatement sa santé reproductive. Les experts s’accordent à dire que plus la décision de renoncer à la cigarette est prise tôt, mieux c’est pour l’organisme.

Impact sur la fertilité masculine et rôle crucial des politiques publiques

Le problème s’étend également au-delà de la santé féminine et touche directement la santé des hommes. Chez les individus masculins, le tabagisme entraîne des conséquences sévères sur le système reproducteur, provoquant une baisse importante du nombre de spermatozoïdes, une motilité nettement réduite ainsi que des troubles fréquents de l’érection ou de l’éjaculation. Ces altérations combinées pèsent lourdement sur les capacités de conception au sein des couples désireux de concevoir.

Face à ce constat sanitaire préoccupant, l’OMS rappelle que la lutte contre ce fléau ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des citoyens. L’organisation exhorte l’ensemble des pays à intensifier leurs efforts législatifs sans attendre. Il est désormais devenu vital de créer des espaces publics intérieurs totalement exempts de fumée. De telles mesures réglementaires restent indispensables afin d’offrir une protection efficace à l’ensemble des populations face aux méfaits du tabagisme passif.