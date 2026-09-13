Intégration commerciale : la CEA et le Gabon renforcent leur partenariat autour de la ZLECAF 

Ecouter l'article

Le Gabon franchit une étape décisive dans sa quête de compétitivité continentale. En marge de l’atelier technique de validation de la stratégie nationale révisée pour la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le Ministre du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des Jeunes, Zénaba Gninga Chaning s’est entretenue le vendredi 11 septembre avec Adama Ekberg Coulibaly, Représentant résident de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Au cœur des échanges, le partenariat entre les deux entités et la mise en œuvre de la ZLECAf au Gabon.

Cette audience s’inscrit dans la volonté ferme des autorités gabonaises de dynamiser les échanges commerciaux intra-africains. Pour le gouvernement gabonais , l’objectif majeur est de permettre aux acteurs économiques locaux de s’insérer efficacement dans ce vaste marché de plus d’un milliard de consommateurs. De son côté, Adama Coulibaly a salué l’aboutissement de cette feuille de route révisée, rappelant qu’elle offre un cadre cohérent et structuré pour positionner le Gabon au cœur du commerce continental.

Un levier majeur pour les PME et la diversification économique

En effet, la stratégie nationale révisée doit ainsi contribuer à mieux identifier les leviers permettant aux entreprises gabonaises, notamment les PME-PMI et les jeunes entrepreneurs, d’accéder aux opportunités commerciales offertes par le marché africain. D’ailleurs, le représentant résident de CEA a tenu à réaffirmer la disponibilité et le soutien de la Commission à accompagner le Gabon dans ses initiatives visant à renforcer son tissu économique. Un accompagnement qui passe par L’accompagnement réaffirmé par la CEA vise à renforcer les capacités opérationnelles du secteur privé, en améliorant la compétitivité des produits « Made in Gabon ».

En intégrant progressivement les chaînes de valeur continentales, les entreprises locales disposent désormais d’outils plus précis pour affronter la concurrence africaine. ​Au-delà de la simple suppression des barrières douanières, le défi consiste désormais à transformer ces opportunités institutionnelles en retombées économiques tangibles pour le pays. Création d’emplois, diversification du tissu économique et développement du secteur privé national constituent les piliers de cette vision partagée. Avec le soutien réitéré des partenaires techniques internationaux, Libreville confirme sa détermination à faire de l’intégration commerciale un puissant moteur de transformation et de croissance durable.