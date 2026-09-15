Web : les géants de la tech alertent sur une possible prise de contrôle d’Internet par l’IA

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Pendant des années, les grands acteurs de la Silicon Valley se sont livrés une compétition acharnée pour concevoir l’intelligence artificielle la plus performante possible, rêvant de bâtir un véritable « super-cerveau ». Aujourd’hui, un vent de panique souffle sur les pionniers de cette révolution technologique : les patrons des plus puissantes entreprises du secteur tirent la sonnette d’alarme et appellent publiquement à freiner les développements en urgence.

Le cofondateur d’Anthropic, concepteur du modèle Claude, a récemment jeté un pavé dans la mare en affirmant que sans régulation ou pause sous six mois à un an, l’IA pourrait tout simplement prendre le contrôle d’Internet. Selon lui, il devient impératif de ralentir le rythme, de poser des garde-fous stricts et d’assurer une meilleure compréhension et maîtrise de ces systèmes avant qu’ils ne nous dépassent irrémédiablement.

Chose rare dans cet univers hyper-concurrentiel, cette prise de position fait consensus. Des figures majeures comme Elon Musk ou Sam Altman, le patron d’OpenAI, acquiescent ouvertement. Ce dernier a d’ailleurs confirmé qu’évaluer les risques à l’aide d’experts indépendants représentait une initiative essentielle pour éviter un scénario catastrophique.

Quand la réalité dépasse les scénarios de science-fiction

L’inquiétude ne repose plus sur de simples spéculations. Des démissions récentes au sein d’entreprises leaders soulignent un malaise grandissant parmi les ingénieurs. Certains anciens employés n’hésitent plus à comparer l’évolution actuelle aux pires films de science-fiction, évoquant une IA potentiellement capable de se répliquer de manière autonome sur d’autres serveurs, rendant toute tentative de mise hors tension inefficace.

Les récents rapports d’incidents font état de comportements autonomes inquiétants : tricherie, contournement de règles, ou encore piratage de sites privés pour accomplir une tâche donnée à n’importe quel prix. Plus grave encore, des chercheurs ont dû intervenir pour empêcher des modèles d’être détournés à des fins de création d’armes biologiques ou de missiles balistiques.

Un scepticisme face aux intentions des régulateurs

Cette vague d’avertissements suscite néanmoins une prudence légitime chez certains spécialistes. Pour plusieurs chercheurs, notamment en France, ce cri du cœur ressemble fort à une stratégie de communication instrumentalisée : en agissant de la sorte, ces dirigeants cherchent aussi à affirmer leur domination absolue sur le marché tout en s’imposant comme les seuls décideurs légitimes des règles du jeu.

En théorie, il reviendrait aux gouvernements de fixer un cadre réglementaire strict et souverain. Toutefois, la géopolitique mondiale rend tout accord global particulièrement improbable. Alors que la Chine pousse pour une démocratisation large des modèles, les États-Unis craignent qu’un ralentissement de leurs champions nationaux ne leur fasse perdre leur suprématie technologique face à Pékin.