Port-Gentil : Oligui Nguema passe au crible les grands chantiers de la capitale économique

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Longtemps perçu comme le véritable poumon financier du pays mais délaissé sur le plan des infrastructures, Port-Gentil fait l’objet d’une attention toute particulière du gouvernement de la Vème République. Lors de sa récente visite de travail, le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a passé en revue les chantiers prioritaires de la cité pétrolière, affirmant sa volonté d’accélérer la transformation socio-économique de la province de l’Ogooué-Maritime.

Sur le terrain, l’inspection présidentielle ne s’est pas limitée à de simples formalités institutionnelles. Le président de la République a tenu à toucher du doigt la réalité des avancées sur plusieurs sites stratégiques. L’assainissement urbain, la réhabilitation du réseau routier et la modernisation des accès aux services essentiels ont été placés au cœur des échanges.

Face aux retards accumulés depuis plusieurs décennies, le message est clair : chaque investissement doit se traduire immédiatement par une amélioration du quotidien des Port-Gentillais. Les défis demeurent nombreux, qu’il s’agisse du drainage des eaux pluviales pour éviter les inondations récurrentes ou du renforcement du réseau d’eau potable et d’électricité.

Dynamiser le tissu économique et social

Au-delà de la pierre et du béton, le chef de l’État insiste sur la diversification du tissu économique local. Si l’activité hydrocarbure continue d’irriguer le budget national, le pouvoir entend stimuler l’économie maritime, la logistique portuaire et l’entrepreneuriat local pour résorber le chômage des jeunes.

Les projets à vocation sociale ne sont pas en reste. La livraison d’équipements publics modernisés, notamment dans le secteur de la santé, de l’éducation et des marchés de proximité, s’inscrit dans cette stratégie globale. Il ne s’agit plus de faire des promesses lointaines, mais d’imposer des calendriers précis aux entreprises adjudicataires pour garantir la concrétisation rapide des travaux retenus.

Exigence de rigueur et pragmatisme

En arpentant les différents sites, Brice Clotaire Oligui Nguema a fermement rappelé aux responsables administratifs et aux entrepreneurs leurs obligations de résultat. La gestion rigoureuse des deniers publics et le respect strict des cahiers des charges restent les conditions indispensables au maintien des partenariats de l’État.

Cette méthode, axée sur le suivi direct du terrain, vise à rompre durablement avec la culture des projets abandonnés. Pour Port-Gentil, qui ambitionne d’incarner une capitale économique moderne et attractive, ce contrôle présidentiel rigoureux marque une étape clé vers un redressement attendu depuis de nombreuses années par les populations locales.