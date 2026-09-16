Eramet Comilog : Issempedjeno Ngaka nommé Administrateur Directeur Général 

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Une page majeure se tourne au sein de la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog). À l’issue de son Conseil d’Administration réuni ce mercredi 16 septembre 2026, Eramet Comilog a annoncé la nomination d’Issempedjeno Ngaka au poste d’Administrateur. Il succèdera officiellement le 1ᵉʳ janvier 2027 à Leod Paul Batolo à la tête de la Direction Générale.

Après près de trois décennies passées au sein du groupe minière, dont onze ans à la direction générale, Leod Paul Batolo a choisi de quitter ses fonctions pour se consacrer à des projets personnels. Il assurera la continuité opérationnelle jusqu’au passage de témoin.

Dans le communiqué transmis par l’entreprise, Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du Groupe Eramet, a tenu à saluer ce parcours d’exception. « Sous sa direction, Eramet Comilog est devenu un acteur mondial de référence du manganèse, reconnu pour ses actions sociétales en faveur des communautés locales et sa contribution majeure au développement économique du Gabon », a-t-elle indiqué.

De son côté, le dirigeant sortant a exprimé sa gratitude envers ses équipes : « Après 29 ans au sein d’Eramet […], je quitterai mes fonctions le 1er janvier avec beaucoup de fierté pour le travail accompli avec les équipes », a déclaré Leod Paul Batolo.

Un profil aguerri aux exigences de l’industrie

Pour piloter ce fleuron industriel gabonais, le choix s’est porté sur un cadre chevronné. Diplômé de l’École Polytechnique, Issempedjeno Ngaka cumule plus de deux décennies d’expérience internationale dans le secteur des hydrocarbures. Son parcours l’a mené du forage offshore au Brésil pour Schlumberger à la direction de Maurel & Prom au Gabon, entreprise dont il est devenu le Directeur Général en 2024 après un passage chez Shell aux Pays-Bas.

Cette culture des hautes exigences industrielles constitue un atout déterminant pour le groupe Eramet. « Son expérience managériale de terrain, sa vision internationale et sa connaissance de l’industrie pétrolière et gazière […] lui permettront de poursuivre la transformation d’Eramet Comilog », s’est réjouie Christel Bories.

Défis stratégiques et ancrage local

À la tête de la première entreprise gabonaise, le futur Administrateur Directeur Général aura pour priorité d’optimiser la performance financière et opérationnelle du site de Moanda tout en adaptant l’activité aux fluctuations du marché mondial du manganèse. Issempedjeno Ngaka devra également piloter la mise en œuvre du protocole d’accord signé le 20 juillet 2026 avec la République Gabonaise pour valoriser durablement la chaîne locale du minerai.

Avec une capacité de production annuelle de 7 millions de tonnes et près de 3 500 emplois directs, Eramet Comilog s’impose comme un pilier socio-économique essentiel pour le Gabon et la région CEMAC. La feuille de route est donc tracée : allier performance industrielle et responsabilité sociétale.