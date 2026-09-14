Gabon : l’Etami Boxing Club allie boxe et réussite scolaire

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Sur la plage Léon Mba, les gants se décrochent à peine que les cahiers refont surface. Le samedi 12 septembre 2026, à la fin d’une séance d’entraînement particulièrement intense, l’association Etami Boxing Club a marqué les esprits en remettant une bourse de rentrée scolaire de 50 000 FCFA à trois de ses plus grands espoirs. Un coup de pouce financier précieux qui récompense non seulement l’assiduité sportive, mais surtout les très bons résultats scolaires enregistrés par ces jeunes au cours de l’année écoulée.

Parmi les heureux bénéficiaires figurent Keïta Eugène Capito Modibo (catégorie des légers, 60 kg), Assoumou Eyi Randy (moyens, 75 kg) et Longa Daniel Efrahim (mi-lourds, 80 kg). En réunissant sport et éducation, le club entend promouvoir un modèle complet d’intégration.« Notre objectif est d’inculquer à ces jeunes des valeurs fortes : la discipline, la motivation et le dépassement de soi, tout en les éloignant de l’oisiveté », souligne le président de la structure, Teddy Lémboumba Mouory.

Pour les dirigeants, ce soutien matériel de rentrée constitue la toute première étape d’un suivi personnalisé visant à sécuriser la trajectoire personnelle et éducative de leurs protégés. Une initiative largement applaudie par les familles. Porte-parole des parents, Patrick Okende exprime sa reconnaissance face à cette prise en charge globale, qui valorise l’effort fourni en classe autant que les crochets distribués entre les cordes.

L’excellence technique au service d’une ambition précoce

Fondé au début de l’année 2026, Etami Boxing Club s’appuie sur une expertise technique incontestable. L’encadrement a été confié à Élias Kougui Minka Bipindi, figure emblématique du noble art gabonais depuis plus de trois décennies. Ce mentor reconnu a notamment formé des pugilistes de renom tel que Taylor Mabika, ancien olympien à Athènes en 2004 et champion d’Afrique des lourds-légers.

Et la rigueur de cet apprentissage porte déjà ses fruits. Lors du Ngouoni Boxing Gala tenu le 23 août dernier, le club avait aligné trois combattants et décroché deux victoires probantes. Mais le coach vise encore plus haut : amener ses talents vers le circuit professionnel avant l’âge de 20 ans, en s’inspirant des trajectoires les plus fulgurantes de l’histoire de la boxe, à l’image du légendaire Mike Tyson.

En unissant l’exigence du ring à l’assiduité scolaire, l’association démontre qu’avant d’enregistrer des victoires par K.-O., le premier grand combat à remporter reste celui de l’avenir et du savoir.