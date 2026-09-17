UOB : la rentrée académique pas effective

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Selon le calendrier établi par le ministère de l’Enseignement supérieur, le 14 septembre devait marquer la reprise des cours dans les universités et grandes écoles du Gabon. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. À l’Université Omar Bongo, les salles de cours restent encore vides et les activités pédagogiques n’ont pas véritablement démarré.

Le peu d’étudiants présents sur le campus étaient principalement venus s’informer sur la reprise effective des cours et vérifier si celle-ci correspondait au calendrier établi par le ministère de l’Enseignement supérieur. À l’heure actuelle, les principales activités observées au sein de l’établissement concernent les opérations de préinscription, de réinscription et d’inscription, selon un étudiant.

Plusieurs facteurs à l’origine du retard

Derrière cette rentrée qui tarde, plusieurs raisons sont évoquées. « Il faut rappeler qu’il y a une différence entre la théorie et la pratique. Parfois, il est très difficile de mettre en pratique ce que nous annonçons. Comme vous l’avez constaté malheureusement, les salles de classes sont complètement vides », a lancé Élie Mboumba, délégué aux affaires sociales à la mutuelle de l’UOB.

« Plusieurs de nos bâtiments sont en réfection et il y a le fait que l’année académique précédente n’est pas encore totalement achevée. Ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas débuter les cours », ajoute-t-il. Ces éléments expliquent, selon lui, le retard observé dans le démarrage des enseignements au sein de l’établissement.

Pour l’heure, les étudiants devront encore patienter avant de retrouver les salles de cours. À l’Université Omar Bongo comme dans d’autres établissements d’enseignement supérieur, les retards dans le démarrage des cours semblent désormais récurrents. Une situation qui peut perturber le parcours académique et la réussite des étudiants.Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire