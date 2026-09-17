Port-Gentil : Oligui Nguema lance la première production des Aciéries du Gabon

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jeudi 17 septembre 2026 à Port-Gentil au lancement de la première production d’une unité des Aciéries du Gabon, société du groupe FOBERD. Alimentée notamment par la récupération et la transformation de rebuts ferreux, cette activité doit produire localement de l’acier destiné notamment au secteur de la construction. Une mise en production présentée par la présidence comme un jalon de la stratégie d’industrialisation et de transformation locale du Gabon.

À Port-Gentil, la ferraille collectée est appelée à devenir une matière première industrielle. Le principe repose sur la récupération de déchets métalliques, leur fusion à très haute température puis leur transformation en produits sidérurgiques utilisables notamment dans le bâtiment. Pour les autorités, cette nouvelle activité doit permettre de conjuguer économie circulaire, substitution progressive à certaines importations et création de valeur sur le territoire national. Cette orientation s’inscrit dans la politique de transformation locale et de diversification économique portée par le Programme national de croissance et de développement 2026-2030.

Transformer les déchets métalliques en acier

Le modèle industriel présenté à Port-Gentil repose d’abord sur la valorisation des rebuts ferreux. Ferrailles et autres déchets métalliques sont collectés, triés puis acheminés vers l’usine avant d’être fondus et transformés. Cette activité permet ainsi de donner une seconde utilisation à des matériaux qui, sans filière structurée de récupération, constitueraient essentiellement des déchets.

Le procédé n’est toutefois pas entièrement nouveau dans l’écosystème industriel de FOBERD. Les Aciéries du Gabon indiquent avoir été créées en 2013 et disposer d’une activité de recyclage des déchets ferreux et de fabrication de fer à béton. Leur documentation fait état d’une capacité de production de 70 000 tonnes annuelles de barres destinées à l’armature du béton et de 10 000 tonnes de tubes soudés sur leur implantation de Nkok. Le lancement effectué à Port-Gentil doit donc être lu comme l’ouverture d’une nouvelle étape industrielle du groupe dans la capitale économique, et non comme les premiers pas historiques des Aciéries du Gabon dans la sidérurgie.

Une chaîne de valeur à structurer autour de Port-Gentil

Au-delà des volumes d’acier produits, l’un des principaux enjeux concerne les activités susceptibles de se développer autour de l’usine. Collecte et tri des ferrailles, transport, stockage, maintenance industrielle, sous-traitance, distribution et commercialisation peuvent constituer autant de débouchés pour des PME et des travailleurs locaux. Le groupe FOBERD dispose déjà d’activités dans l’industrie, la logistique, les matériaux et le recyclage au Gabon.

L’impact économique réel de la nouvelle unité devra cependant être apprécié à partir de données encore absentes du communiqué présidentiel : capacité annuelle de production du site de Port-Gentil, montant total de l’investissement, nombre d’emplois directs et indirects, taux de main-d’œuvre gabonaise, besoins énergétiques ou encore proportion du marché national susceptible d’être couverte. Ces indicateurs permettront de mesurer la contribution effective du projet à la réduction des importations de produits sidérurgiques.

Le défi de la compétitivité de l’acier gabonais

La production locale ne suffira en effet à renforcer l’autonomie industrielle que si l’acier fabriqué au Gabon peut répondre durablement aux besoins des chantiers nationaux dans des conditions compétitives de prix, de qualité et de disponibilité. Les Aciéries du Gabon indiquent déjà fabriquer du fer à béton selon la norme gabonaise NGA ISO 6935-2 sur leur dispositif industriel existant.

À terme, l’ambition affichée est également de servir des marchés d’Afrique centrale. Avant cette étape, Port-Gentil devra démontrer sa capacité à alimenter régulièrement le marché gabonais tout en structurant une véritable filière locale de récupération des déchets métalliques. Car au-delà de la première coulée d’acier, c’est désormais le volume produit au Gabon, les importations effectivement substituées et les emplois créés pour les Gabonais qui permettront de mesurer la portée industrielle de cette nouvelle implantation.