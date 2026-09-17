Paris : une importante délégation gabonaise au 81e Congrès de l’Ordre des experts-comptables

Ecouter l'article

Les experts-comptables gabonais sont fortement représentés au 81e Congrès de l’Ordre des experts-comptables, organisé du 16 au 18 septembre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. Autour du président de l’Ordre des experts-comptables du Gabon, Anaclet Ngoua, plusieurs professionnels gabonais, parmi lesquels l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics Jean-Fidèle Otandault, participent à ce rendez-vous consacré à la « [Re]fondation des cabinets : environnement – valeur – compétences ». Une présence qui intervient alors que l’intelligence artificielle, la dématérialisation et les nouvelles exigences réglementaires transforment rapidement les métiers du chiffre.

La participation gabonaise à ce rendez-vous professionnel dépasse ainsi les parcours individuels. Conduite notamment autour d’Anaclet Ngoua, elle permet aux professionnels gabonais de confronter leurs pratiques aux mutations qui traversent actuellement l’expertise comptable à l’échelle internationale. Le programme officiel du congrès place précisément au centre des échanges l’évolution des modèles des cabinets, l’adaptation des compétences, les changements réglementaires, la transformation de la relation client et l’intégration des nouveaux outils numériques.

Intelligence artificielle et facturation électronique au cœur des mutations

L’un des sujets particulièrement observés à Paris concerne la facturation électronique, entrée dans une nouvelle phase en France depuis le 1er septembre 2026. Toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent désormais être capables de recevoir des factures électroniques, tandis que les obligations d’émission s’appliquent progressivement selon la taille des entreprises. Le Conseil national de l’Ordre indique par ailleurs que 73 % des clients en tenue accompagnés par des experts-comptables étaient déjà opérationnels au 31 août.

Pour les professionnels gabonais présents à Paris, l’intérêt réside moins dans la transposition mécanique du dispositif français que dans l’observation d’une transformation appelée à modifier profondément le métier. Automatisation des tâches comptables, exploitation des données, cybersécurité, intelligence artificielle et dématérialisation déplacent progressivement la valeur ajoutée de l’expert-comptable vers l’analyse, le conseil et l’accompagnement stratégique des organisations.

Jean-Fidèle Otandault mise sur l’apprentissage continu

Parmi les participants gabonais figure Jean-Fidèle Otandault, expert-comptable diplômé et commissaire aux comptes, également ancien ministre du Budget et des Comptes publics. Sa participation s’inscrit dans une démarche de perfectionnement professionnel et de mise à jour des connaissances. « Dans la vie, on ne finit jamais d’apprendre. Se confronter aux meilleurs est une manière de progresser et d’être prêt à relever les défis actuels », souligne-t-il.

A l’extrême gauche l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics Jean-Fidèle Otandault © D.R.

Cette démarche rejoint directement la thématique retenue pour cette 81e édition. L’Ordre français estime que la profession entre dans une nouvelle phase sous l’effet combiné de la facture électronique, de l’intelligence artificielle et de l’évolution des attentes des entreprises. Le congrès entend précisément apporter aux professionnels des outils pour adapter leurs organisations et développer leurs compétences.

Quels enseignements pour la profession gabonaise ?

La présence d’une importante délégation gabonaise offre ainsi l’occasion de réfléchir à l’évolution du métier au Gabon. La digitalisation de la comptabilité, la sécurisation des données financières, l’utilisation de l’intelligence artificielle et la dématérialisation des échanges constituent autant de transformations susceptibles d’affecter progressivement les cabinets, les entreprises mais également les administrations publiques.

Pour l’Ordre gabonais, l’enjeu sera donc de convertir les échanges de Paris en montée en compétences et en adaptation des pratiques professionnelles au contexte national. Car derrière la présence à un congrès international se pose une question plus structurelle : comment préparer dès aujourd’hui les experts-comptables gabonais à des métiers du chiffre dans lesquels la technologie exécutera une part croissante des tâches, tandis que l’expertise humaine devra produire davantage d’analyse, de contrôle et de conseil ?