Grand Libreville : les populations sommées de nettoyer leurs devantures 

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Face à la dégradation continue de l’environnement urbain, les autorités municipales de la capitale gabonaise et de ses environs ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Dans un arrêté officiel publié le 16 septembre 2026, les maires du Grand Libreville dénoncent la défaillance d’hygiène publique et appellent à un sursaut citoyen immédiat pour assainir les espaces de vie. Une mesure qui indexe directement les habitants de chaque commune.

Dans son communiqué signé par tous, les édiles expriment ouvertement leur préoccupation face aux nuisances visuelles et sanitaires. Et dans ce schéma, l’implication des citoyens à l’insalubrité de la ville, est pointé comme un comportement incivique.« Dans le cadre de la préservation de la propreté du Grand Libreville et de l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens, nous constatons pour le regretter, une persistance de l’insalubrité de notre environnement urbain », soulignent-ils.

Des populations désormais impliquées dans la salubrité de la ville

Concrètement, la mesure prise en application des textes en vigueur, entend mettre chaque habitant du Grand Libreville devant son comportement civique. De ce fait, les maires des quatres communes, invitent instamment, les populations, les riverains et l’ensemble des opérateurs économiques installés sur le territoire du Grand Libreville, « à procéder, sans délai à des opérations de balayage et désherbage des devantures, de curage systématique des caniveaux qui jouxtent et longent leurs concessions et de ravalement des façades de leurs habitations et commerces », martèle la communication conjointe.

Pour mobiliser les consciences, les municipalités rappellent que « la propreté de notre cité est une responsabilité individuelle et partagée » et que « le civisme et l’implication de chacun sont indispensables pour redonner à nos villes leur éclat et garantir la sécurité des personnes et des biens ». La période des simples rappels à l’ordre semble bel et bien révolue. Des brigades et services compétents parcourront très prochainement l’ensemble des territoires concernés afin de veiller au respect strict de ces mesures. Les récalcitrants s’exposent d’ores et déjà aux sanctions réglementaires prévues par les lois en vigueur. Gageons que cet ordre sera appliqué à la lettre.