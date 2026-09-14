Gabon : le gouvernement annonce la création de 67 nouveaux centres d’alphabétisation

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C’est depuis le Mexique, à l’occasion des célébrations de la Journée internationale de l’alphabétisation, que la voix du Gabon s’est faite entendre avec force. Lors d’une allocution très remarquée, la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a dévoilé la feuille de route ambitieuse du gouvernement pour éradiquer l’analphabétisme et moderniser l’éducation non formelle sur l’ensemble du territoire national.

Pour concrétiser cette ambition, les autorités misent d’abord sur une expansion massive des capacités d’accueil. L’annonce phare repose sur la construction de 19 nouveaux centres publics d’alphabétisation, destinés à venir renforcer un réseau qui ne comptait jusqu’alors que 10 structures opérationnelles.

Mais le projet ne s’arrête pas là. Le gouvernement prévoit également le déploiement stratégique de 48 Centres d’éducation communautaire intégrés, à raison d’un établissement par département. Pensés comme des hubs de proximité, ces espaces polyvalents n’auront pas seulement pour mission d’enseigner la lecture ou le calcul : ils seront entièrement dédiés à la sauvegarde du patrimoine culturel local et à la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie.

Identité culturelle, numérique et inclusion sociale

Cette dynamique s’inscrit dans un cadre légal consolidé. « Depuis 2023, un cadre juridique organise l’alphabétisation et l’éducation non formelle sur toute l’étendue du territoire », a tenu à rappeler la ministre d’État.

Parmi les innovations majeures figure le retour très attendu de l’alphabétisation en langues nationales au cœur de tous les départements. Pour garantir la continuité pédagogique, un suivi spécifique sera mis en place pour accompagner les apprenants adultes admis en classe de sixième après l’obtention du Certificat d’études primaires (CEP). Enfin, l’élaboration d’une politique nationale globale intégrera des modules d’éducation à la culture de la paix ainsi que des programmes de digitalisation inclusifs, indispensables pour adapter le pays aux exigences du siècle.

Restaurer la dignité citoyenne

Au-delà des infrastructures et des réformes structurelles, le message porté par Camélia Ntoutoume Leclercq revêt une portée profondément sociale et émancipatrice. « Célébrer la Journée internationale de l’alphabétisation, c’est affirmer notre souveraineté et notre volonté inébranlable de restaurer la dignité de chaque Gabonaise et de chaque Gabonais », a-t-elle martelé.

En replaçant l’accès aux savoirs fondamentaux au centre de l’action publique, le Gabon réaffirme sa conviction que l’éducation demeure le véritable moteur de l’autonomisation individuelle et du développement durable.