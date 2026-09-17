Gabon : Okoumé Capital investit 500 millions de FCFA dans le Centre Diagnostic de Libreville

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Okoumé Capital, filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), annonce un investissement de 500 millions de FCFA dans le Centre Diagnostic de Libreville (CDL). Réalisée par souscription à des obligations convertibles en actions, l’opération doit notamment financer le développement du Village Santé d’Akanda, dont l’ouverture est annoncée pour décembre 2026, renforcer les équipements de diagnostic et accompagner la digitalisation ainsi que l’extension du réseau médical porté par Health Synergies Group.

Cinq ans après son ouverture, le Centre Diagnostic de Libreville franchit une nouvelle étape dans son développement. L’établissement privé, qui revendique 32 spécialités, plus de 200 collaborateurs et plus de 125 000 patients pris en charge en 2025, obtient le soutien financier d’Okoumé Capital. L’investissement de 500 millions de FCFA, soit environ 762 000 euros, ne prend pas la forme d’une simple entrée immédiate au capital : il repose sur des obligations convertibles en actions émises par le CDL. Pour Okoumé Capital, l’opération s’inscrit dans sa stratégie d’accompagnement des entreprises gabonaises évoluant dans des secteurs considérés comme stratégiques.

Akanda au cœur de l’investissement

Une part importante des ressources mobilisées doit être consacrée au Village Santé d’Akanda. Présenté comme le futur « vaisseau amiral » du réseau, l’établissement devrait ouvrir en décembre prochain et regrouper consultations médicales, diagnostic de proximité, prévention et différents services complémentaires dans un même espace.

« Ces 500 millions de francs CFA financent une étape très concrète de notre transformation : ouvrir Akanda, renforcer notre capacité diagnostique et déployer les outils et les premières implantations qui permettront à notre modèle de devenir un véritable réseau », explique Joris Loyce Olympio Fanguinoveny, directeur général du Centre Diagnostic de Libreville. Le financement doit également permettre de renforcer les capacités du laboratoire et de l’imagerie médicale du CDL.

Un établissement qui revendique 300 patients par jour

Ouvert en 2021, le Centre Diagnostic de Libreville accueille, selon les données communiquées par l’établissement, près de 300 patients quotidiennement. Il dispose notamment d’urgences fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d’une maternité, de blocs opératoires, d’un laboratoire de biologie médicale et d’un plateau d’imagerie. L’établissement pratique également le tiers payant avec la CNAMGS et une quinzaine d’assureurs santé.

Pour Fabrice Assoumou Essono, directeur général d’Okoumé Capital, l’investissement doit soutenir une entreprise ayant déjà démontré « sa capacité à développer une offre de soins de qualité répondant à des besoins essentiels des populations ». La société de gestion entend ainsi contribuer au « renforcement de l’infrastructure de santé du Gabon et à l’amélioration durable de l’accès aux soins ».

Construire un réseau de santé depuis le Gabon

Au-delà d’Akanda, l’opération doit financer le déploiement d’un système d’information hospitalier et préparer de nouvelles implantations. Health Synergies Group entend progressivement articuler autour du CDL plusieurs activités allant du diagnostic aux soins de proximité, en passant par la prévention, la santé en entreprise, la santé visuelle et les solutions numériques.

Le véritable test interviendra désormais dans l’exécution de cette stratégie. L’ouverture effective du Village Santé d’Akanda en décembre constituera une première échéance, tout comme la capacité du groupe à transformer ces investissements en amélioration mesurable de l’offre et de l’accès aux soins. Après avoir accompagné plus de 125 000 patients en 2025, le CDL entend désormais passer d’un établissement de référence à un réseau intégré construit depuis le Gabon.