Mexique : l’expertise gabonaise en éducation et alphabétisation présentée à Mexico 

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La capitale mexicaine a abrité la réunion annuelle de l’Alliance mondiale pour l’alphabétisation de l’UNESCO. À cette occasion diplomatique et stratégique, le Gabon a brillamment mis en avant son engagement éducatif sous la conduite du ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq. Selon l’agence gabonaise de presse (AGP), la délégation a officiellement apporté son appui au Plan d’action mondial 2026-2029 de l’organisation onusienne, en plaidant vigoureusement pour un accès équitable des femmes aux compétences fondamentales que sont la lecture, l’écriture et le calcul.

Cette prise de position intervient dans un contexte mondial particulièrement préoccupant. Selon les chiffres alarmants présentés durant les travaux à Mexico, environ 739 millions de jeunes et d’adultes ne maîtrisent pas l’alphabétisation de base à travers le globe. Plus troublant encore, plus de 77 % de ces personnes résident en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, et les femmes représentent à elles seules 63 % de la population analphabète mondiale. Cette disparité s’explique principalement par la persistance de pesanteurs socioculturelles et de normes traditionnelles qui orientent souvent les jeunes filles vers les tâches ménagères plutôt que vers les bancs de l’école.

Un levier majeur pour briser la pauvreté intergénérationnelle

​Face à ces inégalités de genre tenaces dans le système éducatif, la vision gabonaise défend une approche globale où l’autonomisation des femmes devient la pierre angulaire du développement communautaire. Acquérir les savoirs de base ne permet pas seulement aux femmes de développer des activités économiques individuelles ou d’accéder aux informations de santé. Cela améliore directement le suivi scolaire des enfants et renforce la résilience du foyer tout entier.Plaidant pour des investissements ciblés, Camélia Ntoutoume Leclercq a rappelé l’impact sociétal profond de cette démarche.

« Chaque femme alphabétisée investit directement dans l’éducation et la santé de ses enfants, contribuant ainsi à briser le cercle de la pauvreté intergénérationnelle », a déclaré la ministre de l’Éducation nationale. À travers cette participation remarquée à Mexico, le Gabon confirme sa détermination à figurer au premier rang des nations engagées pour une éducation inclusive. En adossant son expertise aux directives de l’UNESCO, le pays entend transformer l’accès aux savoirs en un moteur durable de croissance et d’égalité sociale.