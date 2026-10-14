JIF : grossesses précoces, mariages, pauvreté, ces inégalités qui freinent l’épanouissement des filles

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À l’occasion de la Journée internationale de la fille, un rapport publié par l’UNESCO met en lumière les progrès accomplis en matière de scolarisation. Si la parité progresse de l’enseignement pré primaire au secondaire, l’accès universel à l’éducation reste entravé. Derrière ces moyennes, de profondes inégalités persistent, notamment en raison de mariages, pauvreté, ou encore grossesses précoces.

Selon le Rapport Mondial de suivi de l’éducation 2026 publié par l’UNESCO, en Angola, parmi les ménages les plus pauvres, seules 30 filles pour 100 garçons terminent le second cycle du secondaire. En Inde, si la parité est atteinte en ville, le ratio chute à 59 filles pour 100 garçons en milieu rural.En dépit d’une baisse mondiale du mariage d’enfants, passant de 25 % en 2000 à 18 % en 2025 , la pratique stagne à 25 % en Asie centrale et méridionale, et atteint 31 % en Afrique subsaharienne. Dans cette dernière région, environ 6 millions de filles enceintes ou jeunes mères de 10 à 19 ans n’étaient pas scolarisées en 2024, et moins de 5 % d’entre elles ont pu reprendre le chemin des classes.

Entre avancées légales et réalités du terrain : le poids des chiffres

​Face à ce constat, une transition s’amorce. En effet, 9 pays sur 10 en Afrique orientale et australe ont mis en œuvre des politiques pour permettre aux jeunes mères de poursuivre leurs études. À l’échelle globale, 58 % des pays garantissent désormais le droit à l’éducation sans discrimination de genre. Cependant, seuls 35 % protègent explicitement les filles enceintes ou mères. Pourtant, de réelles lueurs d’espoir émergent enfin grâce à la mobilisation active de plusieurs gouvernements courageux qui lèvent les interdictions d’accès à l’école pour les élèves enceintes ou mariées.

Toutefois, les barrières financières quotidiennes, le manque d’infrastructures sanitaires adaptées et la persistance des stigmatisations locales continuent de peser très lourdement sur le terrain. Pour l’UNESCO, garantir une véritable égalité des genres exige un engagement politique indéfectible, des investissements financiers accrus et des politiques publiques inclusives afin que chaque fille puisse s’épanouir pleinement par le savoir.