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Les 27 et 28 novembre 2026, le groupe Africa Global Logistics (AGL), à travers ses entités AGL Gabon et Owendo Container Terminal (OCT), prendra part aux Journées Économiques et Forum International de l’Emploi (JEFIE) au CNIT Forest Paris La Défense. L’objectif affiché : aller directement à la rencontre des profils gabonais établis en France et en Europe pour anticiper les besoins en compétences d’une chaîne logistique en pleine mutation.

Pendant deux jours, les équipes d’AGL Gabon et d’OCT iront échanger avec les étudiants, jeunes diplômés, cadres, professionnels et experts originaires du Gabon installés en Europe. Au menu de ces prises de contact : la présentation des métiers du groupe, de ses opérations locales ainsi que de ses perspectives de croissance dans le pays.

Pour la direction locale, cette démarche répond à une double exigence de proximité et d’anticipation. « Notre participation au JEFIE traduit notre volonté d’aller directement à la rencontre des compétences gabonaises établies à l’étranger. Les transformations en cours au Gabon créent de nouveaux besoins et de nouvelles perspectives. Notre responsabilité, en tant qu’entreprise engagée dans le développement du pays, est aussi de contribuer à rapprocher ces opportunités des talents, de valoriser l’expertise gabonaise et de préparer les compétences dont nos métiers auront besoin demain », a souligné Patrick Gerenthon, Directeur Général Pays d’AGL Gabon.

Dans le sillage de la visite d’État en France

Cette sortie parisienne des deux acteurs portuaires et logistiques s’inscrit dans le prolongement de la visite d’État effectuée quelques mois plus tôt en France par le Président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Lors de ses échanges avec la diaspora gabonaise en France et en Europe, le numéro un gabonais avait insisté sur la nécessité d’impliquer davantage les ressortissants de l’étranger dans la dynamique nationale et de mettre à profit les savoir-faire acquis hors des frontières.

Conçu comme une plateforme d’échanges entre porteurs de talents, acteurs économiques, institutions et investisseurs, le JEFIE ambitionne de bâtir des passerelles concrètes entre les attentes du marché gabonais et les parcours bâtis à l’international, qu’il s’agisse d’emploi salarié, d’entrepreneuriat ou d’investissement.

Capital humain et ancrage logistique au Gabon

À travers ce déplacement, AGL Gabon et OCT entendent consolider leur politique d’insertion professionnelle et de montée en compétences, alors que le pays multiplie les chantiers structurants et voit croître ses besoins en profils qualifiés. Sur le terrain, cette orientation prolonge les dispositifs déjà déployés par le groupe en matière de formation, de partenariats académiques, d’alternance et de stages.

Acteur central de la chaîne logistique nationale, AGL s’appuie sur environ 1 100 collaborateurs au Gabon dans la manutention portuaire, la consignation maritime, le transit logistique et le passage en douane, tout en revendiquant un engagement aux côtés des pouvoirs publics contre la vie chère et en faveur de la jeunesse. De son côté, OCT, opérateur du terminal à conteneurs du port d’Owendo, emploie plus de 300 Gabonais, génère près de 1 000 emplois indirects via la sous-traitance et conduit chaque année des initiatives sociales avec des ONG, notamment dans l’éducation et l’environnement.