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Près de trois quarts, soit 73 % des femmes journalistes interrogées dans le cadre d’une enquête mondiale menée par l’Unesco et le Centre international des journalistes (ICFJ) affirment avoir subi des violences en ligne. L’étude intitulée «The Chilling» s’appuie sur un sondage auprès de 901 journalistes dans 125 pays, dont 714 femmes, ainsi que sur 173 entretiens approfondis et l’analyse de plus de 2,5 millions de publications sur les réseaux sociaux.

Loin d’être virtuelles, ces attaques alimentées par la misogynie et la désinformation pèsent lourdement sur la sécurité physique, psychologique et professionnelle des reporters. Dans les faits, les 73 % des femmes journalistes ayant répondu à l’enquête affirment avoir déjà été victimes de violences en ligne. Cette proportion grimpe encore lorsque le sexisme croise d’autres discriminations. En effet, 81 % des femmes journalistes noires, 86 % des journalistes autochtones et 88 % des journalistes juives interrogées déclarent avoir subi de telles attaques, contre 64 % des femmes blanches.

Des attaques multiformes qui débordent dans le réel

​Le reste de l’étude révèle la diversité et l’intensité de ces abus, marqués par des messages haineux (49 %), des messages privés harcelants souvent à caractère sexuel (48 %), des menaces physiques (25 %) ou sexuelles (18 %) et des atteintes numériques comme le doxxing (8 %) ou le piratage (14 %). Alimentées notamment par des campagnes de désinformation (41 %) et par des acteurs politiques (37 %), ces offensives cherchent souvent à discréditer le travail journalistique et à faire taire les reporters.

Les conséquences se font sentir bien au-delà du numérique. Vingt pour cent des répondantes disent avoir subi des attaques ou abus hors ligne liés au harcèlement en ligne, et 13 % ont reçu des menaces visant leurs proches. Côté santé mentale et pratique du métier, premier impact cité par 26 % des sondées, 30 % s’autocensurent sur les réseaux sociaux, 20 % se retirent de toute interaction en ligne et 2 % ont quitté la profession. Pour l’Unesco et les auteurs du rapport, tolérer ces dérives revient à intimider les voix critiques, à affaiblir la confiance dans les faits et à porter atteinte à la liberté de la presse comme au débat démocratique. Elle appelle ainsi à renforcer la protection des journalistes pour préserver la démocratie.