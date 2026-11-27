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Le Conseil national de la comptabilité (CNAC) a tenu, ce vendredi 27 novembre 2026, sa 5ème Assemblée plénière dans la salle de réunion Jérôme Okinda. Présidée par Marc Abeghe, ministre délégué, en remplacement du ministre de l’Économie, Thierry Minko, empêché, la rencontre a permis de valider le plan d’actions de l’exercice 2027, conformément au décret institutif n° 00114/PR/MBCP du 4 avril 2017.

Dans son propos, Marc Abeghe a martelé l’intérêt de lever toute équivoque sur la perception de la comptabilité. Le ministre délégué de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère, a souligné qu’il s’agit du « système nerveux de notre économie ». et « la boussole de la souveraineté financière du pays ». Sans chiffres fiables, l’État ne peut ni choisir les secteurs à soutenir, ni bâtir une stratégie industrielle, ni mesurer l’effet de ses réformes.

Le CNAC fixe son cap pour 2027 !

Le Secrétaire permanent, Henri André Ogouamba, a présenté un plan d’envergure validé par les membres. Ainsi donc, le CNAC compte d’abord mettre à jour le Recueil des normes comptables de l’État, puis élaborer des normes propres aux établissements publics nationaux et aux collectivités locales. L’instance prévoit aussi de définir une norme sur les fonds de remise en état des sites pétroliers et miniers. Le Conseil examinera ensuite le Compte général de l’État de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

À cela se greffe l’apurement des comptes de la Poste S.A. En outre, le CNAC mettra en place un dispositif de contrôle technique et d’accompagnement pour que les entreprises et établissements publics arrêtent correctement leurs comptes annuels. Enfin, des formations spécifiques seront organisées pour les cadres de la DCPT, de la DGI et de la DGP. D’ailleurs, l’Assemblée a autorisé le Secrétariat permanent à passer à l’action. À ce propos, le ministre délégué a promis un soutien budgétaire conséquent.

Un bilan jugé positif avec des perspectives

Les membres du CNAC ont aussi approuvé le rapport d’activités 2025 et 2026. Les recommandations de la mission d’apurement des comptes de l’État ont été intégrées dans le Compte général de l’exercice 2025. Selon Henri André Ogouamba, ces comptes sont désormais « réguliers et sincères » et reflètent fidèlement la situation de l’État. L’Assemblée plénière a également validé les avis du CNAC, notamment celui sur la valeur à retenir dans une fusion-absorption demandée par une entreprise privée.

Le Secrétaire permanent a assuré que le CNAC veut continuer d’améliorer le Compte général de l’État et respecter la date limite du 30 juin pour son dépôt, avant transmission à la Cour des comptes. Sa première urgence sera donc d’accompagner les entreprises publiques qui n’arrêtent pas leurs comptes, avec la Direction générale des participations. Deux formations sont aussi prévues, l’une pour la DGI sur l’évaluation des créances fiscales, l’autre pour la DGP sur l’évaluation des titres. Objectif : que l’État dispose de bilans sincères et réguliers.