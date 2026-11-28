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C’est une véritable démonstration de force qu’a offerte le Parti démocratique gabonais (PDG) ce 27 novembre 2026, au Palais des Congrès de la Cité de la démocratie, à l’occasion de l’ouverture de son XIIIe congrès ordinaire. Plusieurs milliers de militants et sympathisants, venus de tout le pays, ont répondu à l’appel de Blaise Louembé et d’Angélique Ngoma pour engager la refondation d’un parti encore confronté à des divisions internes.

Moment fort de cette mobilisation, la présence de plusieurs cadres de l’Union démocratique des Bâtisseurs (UDB) a particulièrement retenu l’attention. Conduite par Mays Mouissi, secrétaire général du parti au pouvoir, la délégation, arborant les couleurs de sa formation, a suscité de nombreux commentaires. Cette participation est présentée en interne comme une illustration de l’esprit républicain prôné par Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle soulève toutefois des interrogations sur la nature des relations entre les deux formations.

Une proximité dangereuse ?

Cette séquence intervient quelques jours après les conseils provinciaux de l’UDB, organisés en prélude à son premier congrès ordinaire, et deux jours après la fusion-absorption du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) d’Alexandre Barro Chambrier, vice-président de la République. Dès lors, les spéculations sur une éventuelle absorption du PDG par l’UDB ont rapidement émergé. Pourtant, aucun élément ne permet, à ce stade, d’envisager un tel scénario. Les Pdgistes de la tendance Louembé revendiquent plutôt une posture de force de proposition constructive. Une proximité qui s’est déjà manifestée lors des dernières élections législatives et locales, à travers des compromis politiques dans plusieurs localités.

Reste que ce rapprochement interroge sur l’avenir du pluralisme politique au Gabon, dans un contexte marqué par une marginalisation des partis politiques entamée depuis la transition. Si le dialogue entre formations politiques constitue un principe démocratique essentiel, il ne doit pas effacer la diversité des positions ni la confrontation des idées. Assiste-t-on à l’émergence d’une nouvelle culture du dialogue ou à un effacement du pluralisme politique ? La question mérite d’être posée.