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Festilag 2026 : «Destination Ouidah», en lice pour la 14e édition à Abidjan 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 octobre 2026 à 14h12min
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Le cinéma africain franchit une nouvelle étape importante avec la sélection officielle du film documentaire « Destination Ouidah : À la rencontre d’Angélique Kidjo ». Pour sa 14ᵉ édition, le Festival International du Film des Lacs et Lagunes (FESTILAG), qui se tiendra en Côte d’Ivoire à Abidjan, a retenu cette œuvre dans la catégorie « Documentaire – Court Métrage ». Un rendez-vous incontournable qui confirme le fort rayonnement du cinéma documentaire continental. 

Ce projet captivant retrace le périple passionné d’Oba Solomoni, le blogueur d’Afrovibes, parti sans préparation ni garantie au cœur des Vodun Days à Ouidah pour rencontrer la légendaire artiste béninoise Angélique Kidjo. Cette quête personnelle, empreinte d’émotion et de ferveur, célèbre la culture africaine et l’amour de la musique. Produced par Jack’s Tone Pictures avec la participation de Fly Gabon et Digital Arena, ce court-métrage continue de séduire les jurys internationaux. 

Un parcours prestigieux et un message fort

​Il s’agit désormais de la troisième sélection en festival pour ce court-métrage prometteur. Le réalisateur et l’équipe du film accueillent cette reconnaissance avec un enthousiasme renouvelé et une profonde gratitude face à l’accueil chaleureux que rencontre l’œuvre auprès des différents publics. Dans une déclaration empreinte de passion et d’humilité, Oba Solomoni exprime toute sa fierté face à cette nouvelle aventure cinématographique.

Canal_octobre

« C’est assez impressionnant de voir à quel point ce projet semble parler aux gens et trouver sa place auprès de différents publics. Cette sélection est une fierté et un encouragement à continuer de raconter nos histoires », a confié Solomoni. Cette nomination au FESTILAG vient ainsi consacrer un récit authentique et vibrant. En compétition à Abidjan, « Destination Ouidah » démontre plus que jamais la capacité du cinéma à porter la culture africaine au-delà des frontières et à toucher les cœurs grâce à des histoires inspirantes et profondément humaines.  

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 octobre 2026 à 14h12min
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