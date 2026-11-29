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La facture est colossale, à la hauteur d’un défi vieux de plusieurs décennies. Pour bâtir une véritable filière poulet de chair sur le sol national, le Gabon devra mobiliser 86,1 milliards de FCFA. C’est l’un des principaux enseignements de l’étude de faisabilité dévoilée le 25 novembre 2026, dans le sillage du Plan Opérationnel d’Urgence de la Filière Avicole (POUFA). Au-delà de l’annonce, ce chiffre met en lumière la complexité d’une transformation industrielle appelée à rebattre les cartes de la sécurité alimentaire.

En 2024, les Gabonais ont consommé près de 80 000 tonnes de poulet, presque exclusivement venues de l’étranger. Face à cette hémorragie de devises et à cette vulnérabilité extérieure, l’ambition affichée est claire : produire localement. Selon les projections de l’étude, l’offre nationale pourrait atteindre environ 10 000 tonnes dès 2027, avant de grimper à 63 000 tonnes à l’horizon 2030.

Pour y parvenir, l’essentiel de l’effort financier devra reposer sur les épaules du secteur privé. Encore faut-il garder la tête froide : à ce stade, ces 86,1 milliards de FCFA constituent une estimation des besoins, nullement une enveloppe déjà sécurisée sur la table.

Des maillons critiques et le piège de la précipitation

Réduire le poulet importé ne se résume pas à ouvrir quelques élevages supplémentaires. L’argent injecté devra irriguer l’ensemble de la chaîne de valeur : provenderies, approvisionnement en poussins, abattoirs modernes, chaîne du froid et circuits de distribution.

Sur le terrain, les obstacles restent nombreux. L’accès au crédit demeure ardu pour les opérateurs, tandis que les intrants stratégiques, maïs, soja et poussins d’un jour, dépendent encore largement de l’extérieur. Dans ce contexte, les auteurs de l’étude tirent la sonnette d’alarme : fermer brutalement le robinet des importations dès 2027 ferait chuter la consommation de 40 %, exposant les ménages à une pénurie soudaine.

De l’effet d’annonce à l’assiette des ménages

L’enjeu dépasse désormais les tableurs et les discours. Ce qui comptera, ce n’est pas la hauteur des crédits inscrits sur le papier, mais l’aptitude des acteurs publics et privés à livrer des volumes réguliers, à des prix compatibles avec le pouvoir d’achat des familles.

Tant qu’un calendrier de financement réaliste, des infrastructures fonctionnelles et une meilleure maîtrise des coûts de production ne seront pas au rendez-vous, précipiter l’interdiction des importations reviendrait à mettre la charrue avant les bœufs. Au Gabon, la souveraineté alimentaire ne se décrète pas à coups de milliards projetés : elle se gagnera dans les fermes, les abattoirs et les marchés.