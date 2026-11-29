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Le coordonnateur général du SAMU Social Gabonais, le Dr Wenceslas Yaba, a dénoncé l’influence présumée de certains intérêts économiques privés sur le fonctionnement du système sanitaire national. Invité de l’émission « Le Canapé Rouge » de Gabon Media Time, le 9 novembre 2026, le médecin a mis en cause des mécanismes de captation des ressources publiques, notamment dans les secteurs du médicament et des établissements de soins privés. Des accusations qui interrogent la gouvernance sanitaire, la répartition des financements et la capacité de l’État à garantir un accès effectif aux soins.

Le système de santé gabonais souffre-t-il davantage d’une insuffisance de moyens ou d’une mauvaise utilisation des ressources disponibles ? C’est l’une des questions soulevées par le Dr Wenceslas Yaba lors de son entretien sur GMTtv. Alors que les investissements dans les infrastructures hospitalières et les équipements médicaux sont régulièrement présentés comme des leviers d’amélioration de l’offre sanitaire, le coordonnateur général du SAMU Social estime que les difficultés rencontrées par les patients trouvent également leur origine dans l’organisation du secteur. Il évoque notamment des rapports d’influence entre acteurs publics et privés qui, selon lui, compliqueraient certaines décisions en matière de santé.

Des mécanismes de captation des ressources dénoncés

Au cours de l’émission, Wenceslas Yaba a directement mis en cause la gestion des moyens financiers consacrés à la santé. « L’État met tellement de moyens dans le système de santé, sans qu’on s’en rende compte, que la répartition est très mal faite. Il y a des systèmes de captation structurée, organisée, de ces ressources. », a-t-il affirmé. Selon lui, certains mécanismes contribueraient à maintenir les pouvoirs publics dans une situation de dépendance à l’égard d’acteurs intervenant dans la fourniture de prestations sanitaires.

Le médecin va plus loin en évoquant des pressions susceptibles de peser sur les décideurs. « Il y a des puissances autour du médicament, autour de la clinique, autour du privé, qui les dépassent. », a-t-il déclaré. Ces propos constituent des accusations générales qui n’ont pas été accompagnées, au cours de l’entretien, de documents permettant d’identifier les structures concernées ou de démontrer l’existence des mécanismes dénoncés. Leur portée appelle donc des vérifications et la confrontation avec les positions des administrations sanitaires, des établissements privés et des professionnels du médicament.

Le poids des cliniques privées dans le débat sanitaire

Le coordonnateur général du SAMU Social s’est également interrogé sur la place occupée par les établissements privés dans l’offre nationale de soins. Évoquant un réseau d’environ 600 cliniques privées, il estime que cette situation mérite un examen approfondi au regard de la taille de la population gabonaise et du fonctionnement des structures publiques. « On ne peut pas avoir 600 cliniques. », a-t-il soutenu, sans préciser la source statistique de cette estimation.

Au-delà du nombre d’établissements, le médecin soulève la question de l’articulation entre les secteurs public et privé. Il considère que les difficultés de fonctionnement de certaines structures publiques peuvent favoriser le recours aux établissements privés, avec des conséquences financières pour les patients. Toutefois, l’existence d’une offre privée ne suffit pas à démontrer une captation des ressources publiques. Une analyse rigoureuse nécessiterait notamment de connaître le nombre réel d’établissements agréés, leur activité, les conventions éventuelles avec l’État et les modalités de financement des prestations.

Des soignants mieux rémunérés pour renforcer le secteur public ?

Pour Wenceslas Yaba, l’amélioration du système sanitaire passe également par une revalorisation des conditions de travail des professionnels de santé. « Ce qu’il faut faire, c’est augmenter substantiellement les ressources des médecins et des soignants. », a-t-il plaidé. Le coordonnateur général estime qu’une meilleure rémunération contribuerait à limiter la dispersion des praticiens entre les établissements publics et les structures privées.

Cette question renvoie à plusieurs enjeux : la disponibilité effective du personnel médical, les conditions d’exercice, la répartition territoriale des professionnels et les possibilités de cumul d’activités. Elle pose également celle des moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien des établissements publics. Une politique de revalorisation salariale devrait ainsi être accompagnée d’une réflexion sur les effectifs, les équipements, l’approvisionnement en médicaments et l’organisation des services.

Une gouvernance sanitaire appelée à davantage de transparence

Au cours de l’entretien, le Dr Wenceslas Yaba a tenu à préciser qu’il ne cherchait pas à opposer le SAMU Social aux autres composantes du système sanitaire. « Je n’oppose aucun système, je suis du système. Je suis agent du ministère de la Santé. », a-t-il rappelé. Il défend néanmoins une réorganisation de l’offre de soins, estimant que certaines difficultés pourraient être corrigées par une meilleure coordination des ressources existantes.

Les déclarations du coordonnateur général du SAMU Social ouvrent ainsi plusieurs pistes d’investigation : la transparence des achats de médicaments, les relations financières entre l’État et les prestataires privés, le fonctionnement réel des établissements publics et l’efficacité des mécanismes de contrôle. À ce stade, les accusations formulées par Wenceslas Yaba demeurent celles de leur auteur et appellent des réponses contradictoires des acteurs concernés. Au-delà de la polémique, l’enjeu est de déterminer dans quelle mesure les ressources consacrées à la santé se traduisent effectivement par une amélioration de l’accès aux soins pour les populations gabonaises.