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La Direction générale du Bureau gabonais des droits d’auteurs et des droits voisins (BUGADA) annonce le démarrage du paiement des répartitions semi-forfaitaires des droits d’auteur au titre de l’exercice 2025. Selon un article publié par Gabonactu le 27 novembre 2026, les opérations débuteront le lundi 30 novembre au siège de l’institution, situé au quartier Haut de Gué-Gué, à Libreville. Les paiements se dérouleront de 9h à 15h, conformément à un calendrier établi selon les différents secteurs artistiques. Les acteurs culturels concernés sont ainsi invités à se présenter aux dates prévues.

Dans le détail, les membres des sections arts dramatiques et arts figuratifs seront reçus le lundi 30 novembre 2026. Puis, le mardi 1er décembre sera consacré aux bénéficiaires de la section littérature. Enfin, les membres de la section musique passeront à la caisse le mercredi 2 décembre. Cette organisation vise à fluidifier les opérations et à éviter les regroupements au siège de la BUGADA. Par conséquent, chaque bénéficiaire pourra effectuer ses démarches dans les meilleures conditions et percevoir les sommes qui lui sont dues.

Les pièces à fournir pour percevoir les droits

Pour bénéficier du paiement, les ayants droit devront toutefois présenter plusieurs documents. Il leur faudra notamment leur carte de membre, ainsi que l’original et une copie d’une pièce d’identité en cours de validité. La BUGADA précise que la carte nationale d’identité, le passeport ou encore le permis de conduire sont acceptés. Ainsi, les membres concernés sont appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires avant leur déplacement. Le respect du calendrier et la présentation des pièces requises devraient permettre de faciliter le déroulement des opérations.

Au Gabon, les droits d’auteur reposent sur un cadre juridique destiné à protéger les créateurs et leurs œuvres. Ce dispositif est notamment encadré par la Loi n°1/87 du 29 juillet 1987 relative à la propriété littéraire et artistique, ainsi que par des conventions internationales, dont la Convention de Berne. Dans ce cadre, la BUGADA assure plusieurs missions. Elle veille notamment à la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs, à la gestion des droits et à l’administration des fonds destinés aux artistes. Le paiement annoncé constitue ainsi une étape importante dans la rémunération des créateurs au titre de leurs œuvres.