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Lors d’une conférence de presse tenue, le lundi 23 novembre 2026, au Palais des congrès, dans le cadre de la 58e Assemblée générale de l’AFRAA, Nyll Moret-Mba a annoncé la couleur chez FlyGabon. En effet, le Directeur général de la compagnie aérienne gabonaise a révélé que pour 2017 et 2027, de nouvelles lignes vers Dakar, Nairobi, Le Cap et Paris devraient voir le jour.

Devant les journalistes gabonais, nigérians, camerounais et internationaux, le patron de la compagnie a salué la présence de plusieurs invités. Au nombre desquels Zeineb Lassoued, d’AIP Capital, et Moore Ibekwe, de Boeing Commercial Airplanes. Les compagnies partenaires Airlink, Cemair, Kenya Airways et Royal Air Maroc étaient aussi dans la salle. Nyll Moret-Mba en a profité pour rappeler la mission fixée par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

FlyGabon prête à davantage prendre son envol !

FlyGabon qui s’appuie sur l’expertise d’Afrijet, forte de 20 ans d’exploitation et d’une certification IOSA détenue depuis 2020, ne semble pas disposée à reposer sur ses lauriers. En effet, la compagnie a bâti un réseau de 19 destinations et 27 routes desservies chaque semaine, avec une flotte de 8 appareils, dont 6 ATR de dernière génération. Elle a renforcé ses liaisons vers Brazzaville, Pointe-Noire et Kinshasa.

À cela s’ajoutent des couloirs moyen-courriers vers Cotonou, Lagos, Bangui et Johannesburg. Ce réseau rapproche les familles, relie les entreprises et désenclave les provinces. L’ambition affichée ne s’arrête pas là. FlyGabon veut faire de Libreville une plateforme de correspondance reliant l’Afrique centrale au reste du continent. Cela suppose d’augmenter les fréquences, s’arrimer aux attentes des passagers, de disposer d’une flotte adaptée et de trouver des partenaires.

Par ailleurs, Nyll Moret-Mba a aussi porté deux convictions, FlyGabon ayant le statut de président de l’AFRAA 2026. La première vise à réinventer le financement du transport aérien africain, car les taxes et redevances pèsent lourdement sur chaque billet vendu. Leur niveau, leur cumul et leur affectation doivent être débattus. La seconde est que le ciel africain se construira par la coopération, aucune compagnie ne pouvant desservir seule un continent de 54 pays.