Poulet de chair local : le gouvernement promet le kg à 1 350 FCFA à la ferme et à 1 750 FCFA après abattage

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L’échéance approche et le gouvernement entend transformer l’essai. Invité mercredi 25 novembre 2026 de l’émission « 26 En Plus » sur la chaîne d’information en continue Gabon 24, le ministre de l’Agriculture, Pacôme Kossy, a levé le voile sur le calendrier et les tarifs du poulet de chair « made in Gabon ». Attendue dès le 24 décembre, la volaille locale sera suivie, huit jours plus tard, par l’arrêt définitif des importations.

Sur le plateau, le membre du gouvernement a cherché à rassurer autant qu’à donner de la visibilité. Dans un secteur longtemps dépendant de l’extérieur, l’annonce d’une date butoir donne un signal politique fort : l’exécutif mise sur la production nationale pour peser sur l’approvisionnement à un moment clé de l’année.

Une montée en puissance et des prix affichés

La dynamique a déjà commencé sur le terrain. Alors que 37 600 premiers poussins ont été réceptionnés le jeudi 19 novembre, premier jalon d’une vague de 262 400 têtes programmées d’ici à la fin de l’année, les autorités précisent désormais les conditions d’accès pour les ménages. « Le poulet produit au Gabon coûtera 1 350 FCFA le kg à la ferme et 1 750 FCFA au lieu d’abattage et de découpe », a indiqué Pacôme Kossy, précisant que les points de vente seront bientôt dévoilés.

À travers cette grille tarifaire, l’enjeu est double : rendre le produit local compétitif et lisible pour le consommateur final. Reste à savoir comment s’organisera concrètement la distribution, de l’abattage jusqu’aux étals, afin que l’affichage des prix se traduise par une disponibilité effective sur le terrain.

Cap sur l’arrêt des importations au 1er janvier 2027

À un mois des célébrations de fin d’année, période de pic de consommation pour les ménages, le gouvernement veut faire de cette échéance un symbole de souveraineté alimentaire. « Le 1er janvier 2027, nous arrêterons les importations de poulet de chair. Le 24 décembre, nous aurons du poulet de chair gabonais dans nos assiettes », a promis le ministre.

L’équation reste néanmoins délicate. Si cette arrivée sur le marché amorce un changement attendu dans les habitudes d’approvisionnement des Gabonais, une inconnue demeure à la veille des réveillons : la capacité de ces premiers volumes à répondre à l’appétit des tables des ménages gabonais pour Noël et le Nouvel An. Entre promesse d’indépendance agricole et réalité de la demande saisonnière, les prochaines semaines diront si le pari tiendra la distance.