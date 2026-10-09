INPTIC : des journées d’intégration pour préparer les nouveaux étudiants à leur formation

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L’Institut national de la Poste, des Technologies de l’Information et de la Communication (INPTIC) organise, depuis mercredi 7 octobre 2026, des journées d’intégration au profit des nouveaux étudiants admis au titre de l’année académique 2026-2027. Cette initiative vise à leur permettre de découvrir leur nouvel environnement académique et de mieux appréhender les exigences liées à leur cursus.

« Ces journées permettent aux étudiants d’avoir une idée précise de ce qui les attend tout au long de leur formation. L’INPTIC étant une école spécialisée dans les métiers du numérique, elle prépare les apprenants à un secteur qui contribue au développement économique de notre pays. C’est pourquoi les plus hautes autorités accordent une grande importance à une formation de qualité, en adéquation avec les besoins réels de la Nation », a déclaré Badiali Landry, Directeur général de l’INPTIC.

Premières impressions et ambitions des nouveaux étudiants

Ces premiers échanges permettent également aux nouveaux étudiants de mieux cerner leur parcours et d’affiner leurs ambitions professionnelles. « J’ai choisi cette école pour suivre la filière Génie informatique. Je suis passionné par tout ce qui touche au numérique et aux logiciels, mais aussi par la logique et les mathématiques. Au terme de cette formation, je pourrai obtenir un diplôme en intelligence artificielle et réaliser mon rêve : devenir ingénieur dans ce domaine », a confié Eya Eya Samuel, étudiant en Licence 1 Génie informatique.

Pour sa part, Moutsinga Franchi, étudiante en Licence 1 Réseaux et Télécommunications, retient la rigueur demandée en matière d’assiduité : « J’ai noté que l’établissement est très strict sur les absences. Si nous dépassons un certain seuil, nous serons définitivement exclus », a-t-elle déclaré. Ces témoignages traduisent les premières impressions des étudiants face aux exigences de leur nouvelle vie académique.

Des formations orientées vers l’emploi

Au-delà de l’accueil, l’INPTIC entend préparer ses étudiants à leur future insertion professionnelle. L’établissement bénéficie notamment de partenariats avec des entreprises du secteur, telles que Huawei et Gabon Telecom, qui offrent des opportunités de stages et d’emplois aux étudiants formés dans ses différentes filières. « Un autre atout, lorsqu’on est formé à l’INPTIC, c’est de faire partie des profils prioritaires sur le marché du travail. Un étudiant formé chez nous est capable, de manière autonome, de développer une application et de la commercialiser », a souligné Badiali Landry.

À travers ces journées d’intégration, les nouveaux étudiants découvrent ainsi les exigences de leur cursus et les perspectives offertes par les métiers des technologies, de la communication et du numérique. Cette immersion achevée, place désormais aux enseignements théoriques et pratiques, que les étudiants devront aborder avec rigueur, discipline et détermination pour réussir leur année académique.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire