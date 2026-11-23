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Le maître de cérémonie gabonais Charly Tchatch a conduit, à Pékin, la signature des accords stratégiques relatifs au projet d’infrastructures intégré du corridor minier Belinga–Kobé-Kobé, à l’occasion de la visite d’État du Président de la République en Chine. Un moment fort pour ce professionnel de la parole publique, qui a également pris part à la coordination d’une séquence artistique chinoise.

Devant des délégations officielles et des invités internationaux, Charly Tchatch a mené les interventions avec la rigueur qu’exige un protocole d’État, dans un cadre multiculturel où chaque détail compte. Une exigence qu’il connaît bien, lui dont le parcours l’a déjà conduit sur des scènes au Gabon, en Côte d’Ivoire, en France et au Tchad, ainsi que dans plusieurs autres pays.

Charly Tchatch l’enfant du bas qui brille en haut !

Cette consécration à Pékin ne doit rien au hasard. Charly Tchatch est parti d’en bas. Ses premiers pas, loin des projecteurs, ont été faits de travail. Cérémonie après cérémonie, il a affiné sa diction, son sens de l’improvisation et sa maîtrise du direct, jusqu’à s’imposer comme une voix de référence. Sa trajectoire, devenue exponentielle, démontre qu’un talent cultivé avec discipline finit par franchir les frontières.

À Pékin, c’est donc bien plus qu’une prestation qui s’est jouée. C’est la preuve que le savoir-faire gabonais a toute sa place dans les grands rendez-vous de la coopération internationale. Un message adressé à ceux qui doutent encore que l’on puisse, depuis Libreville, atteindre les plus hautes scènes du monde. Pour la jeunesse gabonaise, son parcours fait figure de miroir.

Il rappelle que la réussite se construit, que l’origine modeste n’est pas un plafond, et que la résilience reste le meilleur tremplin vers l’excellence. Dans un pays qui regorge de jeunes talents, Charly Tchatch incarne l’espoir d’une génération qui ose rêver grand et se donne les moyens d’y parvenir. De Libreville à Pékin, la lumière qu’il projette éclaire désormais ceux qui avancent dans son sillage.