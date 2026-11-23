Situation sanitaire à Ndjolé : que répond la mairie sur l’état du «Trou» et la qualité de l’eau?

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Face aux tas d’ordures qui s’accumulent au marché du « Trou » et aux inquiétudes grandissantes autour d’une eau trouble au robinet, Loïc Alex Samy MBA NYARE, président du mouvement citoyen Ndjolé Debout, interpelle directement Madame la Maire. Sans accusation gratuite mais avec la fermeté de ceux qui exigent des comptes, il pose les questions que tous les habitants se posent sur la salubrité et la santé publique dans la commune.

« Lettre ouverte à Madame la Maire de Ndjolé

Madame la Maire,

Il y a un problème de salubrité à Ndjolé. Je préfère le dire au seuil de cette lettre ouverte. Avant d’en écrire les premiers mots, je me suis demandé s’il fallait vous le dire d’emblée ou attendre la fin de mon propos. La situation est grave à mes yeux comme à ceux des Ndjoléennes et des Ndjoléens qui nous interpellent. Pourquoi, dès lors, attendre la dernière ligne de mes propos pour vous le dire ?

Deux sujets sont au cœur de ma lettre : l’état du lieu-dit « Le Trou », au marché de Ndjolé, et les inquiétudes sur la qualité de l’eau distribuée dans nos foyers. Ils touchent tous deux à ce que nous avons de plus précieux, la santé.

Je prends volontiers le pari, Madame la Maire, que sur ce point, vous et moi tomberons d’accord.

Madame la Maire,

Ndjolé grandit. La ruée vers l’or, les chantiers forestiers et les activités minières attirent de nouveaux travailleurs. Les uns s’installent avec leur famille, les autres sont de passage. Tous mangent et boivent ici, au lieu-dit « Le Trou ». Comment la commune adapte-t-elle ses services à cette réalité ?

Au « Trou », la mairie a-t-elle vu ce que nous voyons ?

À l’entrée, les ordures s’entassent. Derrière les vendeurs de « coupé-coupé », une poubelle côtoie l’endroit où l’on sert les clients. En contrebas, des planches s’accumulent sur un talus où des personnes viennent uriner.

Madame la Maire,

Quand vos services se sont-ils rendus sur place pour la dernière fois ? S’ils ont fait le même constat que nous, qu’ont-ils décidé ? Et si cet état des lieux leur a échappé, comment s’exerce la surveillance du marché au sein de votre équipe ?

La loi organique relative à la décentralisation confie au maire le soin de « surveiller les marchés de la commune » et de « faire respecter les règles d’hygiène prévues par la réglementation ». Est-ce le cas aujourd’hui ? Vous avez certainement la réponse.

Les commerçants de Ndjolé connaissent la régularité avec laquelle la commune vient percevoir les taxes. Peuvent-elles espérer la même ponctualité pour l’enlèvement des ordures et le contrôle de ce lieu ?

Et l’eau de Ndjolé, Madame la Maire ? Que saviez-vous avant notre alerte ?

Le 15 août 2026, une eau trouble nous a été signalée au quartier Andock. Nous avons même reçu le témoignage d’une dame qui dit avoir été hospitalisée avec ces 5 enfants à cause de l’eau du robinet. Aviez-vous déjà reçu des plaintes d’habitants à ce sujet ? Le centre médical de Ndjolé vous a t-il signalé de tel cas ? Dans l’affirmative, quelles mesures avez-vous prises ? Quelle réponse avez-vous donnée aux familles ? Dans la négative, comment l’expliquez-vous ?

Face aux soupçons de pollution de la rivière Missanga, où la SEEG pompe l’eau destinée à la distribution à Ndjolé, notre mouvement citoyen Ndjolé Debout, a saisi la direction générale de la SEEG à Libreville et le ministère de l’Environnement. Suite à nos courriers d’alerte, le 17 septembre 2026, des agents de la SEEG venus de Mouila ont effectué des prélèvements à Ndjolé. Le 20 novembre 2026, une mission du ministère est venue de Libreville pour inspection. Les membres de Ndjolé Debout ont accueilli les deux équipes et étaient présents sur le terrain avec eux.

Dans notre première prise de parole, nous avions écrit : « Nous n’accusons personne sans preuve. » Je maintiens ces mots. C’est précisément pour savoir ce qu’il en est que nous avons demandé ces analyses dont nous attendons la publication des résultats. Pour rappel, l’article 37 de notre Constitution dispose que « l’État garantit à tous l’accès à l’eau potable et à l’énergie ». À Andock aussi, cet engagement doit pouvoir se vérifier au robinet et vous en êtes la garante en tant que Maire.

Au nom de Ndjolé Debout, je vous demande de répondre publiquement sur ces deux dossiers. Que les commerçants du marché sachent quand leurs conditions de travail seront examinées et à quelle date les premiers aménagements pourront commencer. Que les familles de Ndjolé soient éclairées, édifiées sur la qualité de l’eau qu’elles consomment chaque jour.

Vos concitoyens ont des attentes précises. C’est de leur mairie qu’ils attendent la réponse.

Veuillez recevoir, Madame la Maire, l’expression de ma considération respectueuse.

MBA NYARE Loic Alex Samy

Le président du mouvement citoyen Ndjolé Debout »