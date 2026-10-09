Aubameyang : « je n’ai plus besoin de béquilles »

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Les supporters gabonais peuvent souffler. Pierre-Emerick Aubameyang a donné de ses nouvelles après son opération au genou, et elles sont plutôt encourageantes. Au micro d’une radio locale, l’international gabonais a annoncé qu’il n’avait plus besoin de béquilles et suivrait bien sa convalescence pour un retour en pleine forme.

« Je vais de mieux en mieux chaque jour », a confié le capitaine des Panthères du Gabon. Ce dernier est visiblement soulagé de voir le bout du tunnel. Un retour à la marche autonome qui marque un cap important dans le protocole de rééducation, même s’il reste encore du chemin avant de retrouver les pelouses.

Aubameyang toujours motivé à tutoyer les sommets !

Habitué à enchaîner les matchs sans trop de pépins physiques, l’ancien buteur d’Arsenal et du Borussia Dortmund a vécu une situation inédite. « C’est la première fois de ma carrière que je me suis blessé pendant plus de 10 jours », a-t-il reconnu. Une indisponibilité de longue durée à laquelle le joueur n’était pas habitué.

Réputé pour sa vitesse et son explosivité, Pierre-Emerick Aubameyang se montre prudent, et n’entend pas brûler les étapes. Sa priorité est de ne ressentir aucune gêne au niveau du genou. « Je vais y aller progressivement », a-t-il prévenu, conscient qu’un retour précipité pourrait compromettre sa remise en forme. Un discours de sagesse à saluer.

Le joueur sait que la reprise de la compétition passera d’abord par un travail de fond. Le renforcement musculaire, la proprioception et la réathlétisation sont des étapes cumulatives à respecter. Sourire aux lèvres, Aubameyang a indiqué « J’ai un genou tout neuf ». Ce dernier montre qu’il a retrouvé le moral et qu’il compte bien revenir plus fort. La rééducation avance dans le bon sens. Bonne chance Auba !