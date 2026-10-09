A La UneDerniers articlesSport

Aubameyang : « je n’ai plus besoin de béquilles »

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 9 octobre 2026 à 14h45min
1 806 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Pierre-Émerick Aubameyang lors de sa récente interview en Espagne © D.R.
Ecouter l'article

Les supporters gabonais peuvent souffler. Pierre-Emerick Aubameyang a donné de ses nouvelles après son opération au genou, et elles sont plutôt encourageantes. Au micro d’une radio locale, l’international gabonais a annoncé qu’il n’avait plus besoin de béquilles et suivrait bien sa convalescence pour un retour en pleine forme.

« Je vais de mieux en mieux chaque jour », a confié le capitaine des Panthères du Gabon. Ce dernier est visiblement soulagé de voir le bout du tunnel. Un retour à la marche autonome qui marque un cap important dans le protocole de rééducation, même s’il reste encore du chemin avant de retrouver les pelouses.

Aubameyang toujours motivé à tutoyer les sommets !

Habitué à enchaîner les matchs sans trop de pépins physiques, l’ancien buteur d’Arsenal et du Borussia Dortmund a vécu une situation inédite. « C’est la première fois de ma carrière que je me suis blessé pendant plus de 10 jours », a-t-il reconnu. Une indisponibilité de longue durée à laquelle le joueur n’était pas habitué.

Réputé pour sa vitesse et son explosivité, Pierre-Emerick Aubameyang se montre prudent, et n’entend pas brûler les étapes. Sa priorité est de ne ressentir aucune gêne au niveau du genou. « Je vais y aller progressivement », a-t-il prévenu, conscient qu’un retour précipité pourrait compromettre sa remise en forme. Un discours de sagesse à saluer.

Le joueur sait que la reprise de la compétition passera d’abord par un travail de fond. Le renforcement musculaire, la proprioception et la réathlétisation sont des étapes cumulatives à respecter. Sourire aux lèvres, Aubameyang a indiqué « J’ai un genou tout neuf ». Ce dernier montre qu’il a retrouvé le moral et qu’il compte bien revenir plus fort. La rééducation avance dans le bon sens. Bonne chance Auba !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 9 octobre 2026 à 14h45min
1 806 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : 1,605 milliard de FCFA pour sortir le Centre national de santé mentale de la crise

9 octobre 2026 à 15h37min

INPTIC : des journées d’intégration pour préparer les nouveaux étudiants à leur formation

9 octobre 2026 à 15h34min

Lébamba : Flavien Nzengui Nzoundou facilite le ravitaillement de la station PetroGabon

9 octobre 2026 à 13h08min

Gabon : vers une mise en service progressive du barrage hydroélectrique de Kinguélé d’ici la fin d’année

9 octobre 2026 à 12h52min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page