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Alors que la saison des pluies s’est définitivement installée dans le quotidien des populations gabonaises, la question des inondations refait aussi surface. Mais c’est surtout les mécanismes mis en place et les causes pour contrer ce phénomène qui interrogent. Pour le gouvernement, celà est dû en partie par l’incivisme des populations. C’est du moins ce qu’a affirmé la ministre des affaires sociales Raissa Nana Ghogho lors de son passage sur l’émission 26 en plus sur les antennes de Gabon 24.

Il est devenu commun chaque année, lorsque vient la saison des pluies, petites ou grandes de voir des quartiers du Grand Libreville et même dans plusieurs localités de l’intérieur du pays, noyés par les eaux. Un phénomène qui a pour conséquence directe la destruction de biens de nombreux citoyens. Mais elle met aussi en évidence la mauvaise gestion et construction des bâtiments dans le pays. Un fait que la ministre des affaires sociales à rappeler sur le plateau de l’émission 26 en plus du 11 novembre 2026.

Des constructions anarchiques en causes et des solutions encore attendues

En effet, selon le membre du gouvernement, la seule question de la vulnérabilité et de l’urgence de la prise ne peut être évoquée, les populations ayant une part de responsabilité.« Lorsqu’il y a des inondations, malheureusement là aussi, nous allons peut-être faire appel à un autre sujet, celui de l’incivisme des Gabonais. Nous avons vu des personnes qui ont bâti des maisons sur des bassins versants », a affirmé Raissa Nana Ghogho, ministre des affaires sociales.

Bien que le mode de construction anarchique des populations soit un des facteurs déterminants; le gouvernement entend mener des actions concrètes pour pouvoir améliorer le quotidien de ces nombreuses victimes. « Aujourd’hui nous sommes dans un processus de restructuration de notre pays parce qu’il existe des zones dans lesquelles les personnes ne peuvent pas construire et donc on est en train de faire le nécessaire pour dégager ces voies-là », a-t-elle ajouté. En attendant des solutions concrètes et de meilleurs plans de construction, la saison des pluies, elle, continue son chemin et les inondations avec. Gageons que ces promesses de restructurations voient le jour pour le bonheur du peuple gabonais.