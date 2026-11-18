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Une opération conjointe des forces de défense et de sécurité a récemment permis de saisir 61 sacs de cannabis et 32 carreaux de skunk, pour une valeur marchande estimée à 182 millions de FCFA, dans plusieurs entrepôts clandestins de Libreville. Menée avec l’appui des autorités judiciaires, cette intervention visait à démanteler des points de stockage utilisés par des réseaux de narcotrafiquants et de passeurs.

L’opération a mobilisé plusieurs services de sécurité, notamment la Direction générale des services spéciaux (DGSS), la Direction générale des recherches (DGR), la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI), la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire (DGCISM), connue sous l’appellation de B2, ainsi que l’Office central de lutte antidrogue (OCLAD). Cette coordination avait pour objectif de remonter jusqu’aux infrastructures servant de relais aux activités criminelles.

Des entrepôts clandestins au cœur des zones habitées

Les investigations ont conduit à la découverte de plusieurs hangars et entrepôts insalubres, installés à proximité des zones d’habitation. Ces espaces servaient de lieux de transit et de stockage pour les stupéfiants, mais également de points de passage liés à l’immigration clandestine. Les fouilles, effectuées en présence des autorités judiciaires, ont permis de mettre la main sur 61 sacs de cannabis et 32 carreaux de skunk.

Selon un responsable de l’opération, une partie de la marchandise avait été soigneusement dissimulée dans des sacs de copeaux. « Lors de la démolition, nous avons fait une grande découverte en saisissant un gros chargement enfoui dans des sacs de copeaux. Nous avons mis la main sur une cargaison de 61 sacs, d’une valeur approximative de 182 millions de francs CFA », a-t-il expliqué. Il a également insisté sur la nécessité de mieux encadrer les installations situées près des habitations et de réglementer les débarcadères afin de limiter les activités clandestines.

Les riverains exposés aux activités des réseaux criminels

Au-delà des produits saisis, cette opération a mis en lumière les risques auxquels sont exposés les riverains. Une habitante, entendue par les enquêteurs, a notamment raconté la tentative d’un suspect de dissimuler des objets chez elle pendant la nuit. « Quand il m’a appelée la nuit, j’ai vu qu’il voulait déposer quelque chose chez moi, dans la cuisine. J’ai répondu : « Non, je ne sors pas, je ne veux pas de problèmes », et j’ai gardé ma clé avec moi », a-t-elle témoigné.

À l’issue des fouilles, des engins de chantier ont procédé à la destruction des hangars et baraquements identifiés, conformément aux procédures légales. À travers cette intervention, les autorités entendent démanteler les bases logistiques de ces réseaux et limiter leur implantation dans les quartiers résidentiels. Reste désormais à savoir si cette offensive permettra de freiner durablement le narcotrafic et l’immigration clandestine dans la capitale.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire