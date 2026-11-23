Ecouter l'article

FlyGabon, compagnie nationale du Gabon, détenue à 56% par la République Gabonaise et à 44% par des actionnaires privés, a annoncé, ce lundi 23 novembre 2026, l’arrivée de 3 Boeing 737 dans sa flotte et la signature de 4 accords interline avec des compagnies africaines. L’annonce a été faite en marge de la 58e Assemblée générale de l’AFRAA, dont est est l’hôte, aux côtés d’AIP Capital et de Boeing.

Concrètement, la compagnie nationale aérienne du Gabon devient opérateur Boeing. Selon l’opérateur économique, un premier 737-700 de 100 sièges, dont 12 en classe affaires, entrera en service au premier semestre 2027. Âgé de 14 ans, l’appareil se trouve actuellement chez Etihad Engineering, à Abu Dhabi, pour une grande visite et une rénovation complète de sa cabine.Deux 737 MAX 8 neufs suivront au deuxième trimestre 2028.

FlyGabon prend un peu plus son envol !

Il est à noter que ces appareils ont été loués auprès d’AIP Capital pour une durée minimale de 12 ans. Ces acquisitions offriront donc 130 sièges supplémentaires, dont 16 en classe affaires convertibles en lit à plat. Les deux modèles partagent la même qualification de pilotage. Et ce, d’autant plus que les mêmes équipages gabonais pourront les piloter. Ces appareils remplaceront progressivement les contrats de location avec équipage (ACMI).

Lesquels sont utilisés depuis 2024 vers Cotonou, Lagos, Bangui et Johannesburg. La compagnie nationale aérienne gabonaise passera ainsi de 4 200 à 10 000 heures de vol en jet par an. Sapristi ! Sur le plan commercial, Fly Gabon a choisi de s’associer plutôt que d’ouvrir seule toutes les lignes. Airlink, Cemair, Kenya Airways et Royal Air Maroc offriront à ses passagers un billet unique vers leurs réseaux respectifs. En retour, leurs clients accéderont aux lignes de Fly Gabon en Afrique centrale et de l’Ouest.

Ces accords entreront en vigueur au cours de l’année 2027. Aujourd’hui, la compagnie dessert 19 destinations avec une flotte de huit appareils, dont six ATR. Elle prévoit d’ouvrir Dakar, Nairobi, Le Cap et Paris en 2027-2028. Enfin, Fly Gabon a profité de la tribune de l’AFRAA pour plaider en faveur d’un nouveau mode de financement du secteur. Son Directeur général Nyll Moret-Mba a indiqué que les taxes et redevances renchérissent les billets et freinent la croissance du trafic.