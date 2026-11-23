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Vasco da Gama a coché le nom de Denis Bouanga. Le club carioca a inscrit l’attaquant gabonais du Los Angeles FC sur sa short-list pour 2027, selon RTI Esporte. Longtemps courtisé par Fluminense, l’international gabonais de 32 ans change donc de décor dans les plans brésiliens.

Ce qui séduit la direction du Gigante da Colina c’est la polyvalence de l’international Gabonais. Habituellement aligné sur un côté, Denis Bouanga sait aussi occuper l’axe, en pointe. Vitesse, puissance, dribbles et sang-froid devant le but. Il a le profil coche toutes les cases d’un joueur de couloir moderne.

Bouanga en passe de passer des USA au Brésil ?

Les chiffres de Denis Bouanga ces derniers mois parlent d’eux-mêmes. En 2024, le Gabonais a bouclé sa saison avec 27 buts et 15 passes décisives en 44 rencontres. En 2025, il a remis ça avec 29 réalisations et huit offrandes en 42 matchs. En 2026, la machine tourne toujours : 25 buts et cinq caviars en 42 sorties.

Sur trois exercices, le total donne le tournis. Puisqu’en seulement 128 matchs Denis Bouanga a trouvé le but à 81 reprises et délivré 28 passes décisives. Soit 109 participations directes, une toutes les 1,17 rencontre. Le département football de Vasco y voit un moyen de gonfler son potentiel offensif et de ne plus dépendre des cadres actuels.

Los Angeles FC va-t-il céder sa pépite ?

Reste l’épineux dossier du chèque. Le montant de la transaction est estimé à 15 millions de dollars. Pour alléger la facture, Vasco SAF prévoirait un règlement en plusieurs fois. Un montage en vigueur au Brésil avec 30 % à la signature, soit 4,5 millions de dollars, puis 10,5 millions étalés en versements semestriels jusqu’en 2028.

Un effort financier conséquent pour le club, qui devra encore convaincre. Le conseil d’administration voit en Denis Bouanga la recrue phare du prochain mercato, mais rien n’est signé. Les discussions restent à ouvrir, et la suite dépendra de leur évolution. De son côté, celui qui porte la sélection gabonaise depuis le retrait d’Aubameyang reste concentré sur ses performances avec son club Californien.