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Le ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, Chargé de l’Integration et des Gabonais de l’Étranger, a appelé les populations à la prudence face à une fausse annonce de recrutement dans le secteur de l’hôtellerie. Associée à une vidéo de l’Hôtel des Affaires étrangères, dit « Maison Jean Ping », cette publication ne correspond à aucune offre d’emploi émise par le département ministériel.

Dans un récent communiqué, l’administration précise que la vidéo utilisée pour accompagner cette annonce montre un bâtiment qui abrite exclusivement ses services administratifs et diplomatiques. Elle dément ainsi formellement toute offre d’emploi liée à cet édifice et invite les internautes à ne pas se fier aux informations diffusées sous cette présentation.

Clarification et appel à la prudence des populations

Le ministère apporte également des précisions sur la vocation de l’Hôtel des Affaires étrangères « Maison Jean Ping ». Il rappelle que cet édifice n’est pas un établissement hôtelier à vocation commerciale et ne propose donc aucune prestation d’hébergement ou de service hôtelier. Cette mise au point vise à dissiper toute confusion autour de l’utilisation de son image dans cette publication.

Face à cette situation, le département ministériel décline toute responsabilité concernant cette annonce. Il met particulièrement en garde les internautes contre les éventuelles sollicitations de candidatures et les demandes de transmission de documents personnels effectuées au nom de cette prétendue campagne de recrutement.

Le ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, Chargé de l’Intégration et des Gabonais de l’Étranger invite enfin les populations à s’informer auprès de ses plateformes officielles afin de vérifier toute communication qui lui est attribuée. Cette démarche vise à prévenir la propagation de fausses informations et les risques de sollicitations frauduleuses.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire